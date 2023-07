Benjamín Garay completa a defensa do Pontevedra

O Pontevedra fai oficial a contratación de Benjamín Garay, central arxentino de 23 anos procedente do filial do Mallorca que ocupará unha das fichas sénior que o cadro granate ten aínda dispoñible.

A chegada do irmán menor de Ezequiel Garay, exfutbolista do Racing de Santander ou Real Madrid entre outros, pode dar por completada a liña defensiva do Pontevedra para a nova tempada debido a que a súa polivalencia permítelle actuar tanto no centro da zaga como no posto de lateral dereito e mesmo pola esquerda.

Deste xeito, a defensa do novo Pontevedra queda composta por Ángel Bastos (lateral dereito ou esquerdo), Benjamín Garay (lateral dereito ou central), Churre (central), Mario Gómez (central), Javier Hermelo (central ou lateral esquerdo) e Eneko Zabaleta (lateral esquerdo). Ademais, en caso de necesidade o capitán *Álex González xa demostrou que pode cumprir con solvencia como carrilero.

Formado nas categorías inferiores do Real Madrid, Benjamín Garay destaca pola súa capacidade de marcaxe e o seu gran dominio do xogo aéreo. Ademais, o seu físico e a súa forza permítelle ser contundente e ir ben ao corte.

A súa andaina no fútbol profesional comezou na tempada 2019/2020 en Segunda B co Melilla. O ano no que a pandemia obrigou a suspender a competición, o arxentino puido sumar con só 19 anos doce titularidades na categoría de bronce. Ao ano seguinte, foi recrutado por Unionistas, onde só disputou oito partidos.

Aínda así, o seu rendemento chamou a atención do Zamora que o fichou para o seu primeiro ano en Primeira Federación. Alí coñeceu ao que volverá ser o seu adestrador este ano en Pasarón, Yago Iglesias, quen confiou nel desde a súa chegada ao Ruta de la Plata na xornada 14 dándolle a titularidade na segunda metade da competición, que acabaría co descenso dos blanquirrojos a Segunda Federación.

O rendemento de Garay valeulle para seguir na división de bronce. Asinou polo Mérida pero o seu paso polo Romano resultou desastroso, só dous partidos disputados. Antes de concluír a primeira volta rescindiu o seu contrato e recalou no Mallorca B de Segunda Federación, no que volveu sentirse un xogador importante con 13 partidos disputados e un tanto conseguido.

Agora inicia unha nova e ilusionante tempada no Pontevedra co obxectivo de seguir acumulando minutos e contribuír a conseguir o ascenso. "Con moitas ganas de que empece esta bonita tempada e gozar todos xuntos en Pasarón. Imos con todo.

Con esta fichaxe, o Pontevedra ten asignadas 17 das 22 fichas que pode tramitar para esta tempada en Segunda Federación. Destas 17, 15 están asignadas a futbolistas de categoría sénior, polo que de non haber saídas o club só poderá incorporar a un futbolista que supere os 23 anos de idade. Pola contra, as fichas sub 23 asignadas pertencen a Manu Vizoso e Javier Hermelo. A falta de saber que pasará con Víctor Casais e Libasse Gueye, aínda quedan 4 prazas sub 23 libres.