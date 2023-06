O Pontevedra confirma a baixa de doce futbolistas do primeiro equipo

Pablo Cacharrón, no partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e San Fernando CD en Pasarón © Cristina Saiz Miguel Román, no partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Linares en Pasarón © Cristina Saiz

Pablo Cacharrón, Álvaro Cortés, Viktor Nikolov, Diego Seoane, Samu Araújo, Derik, Miguel Román, Javi Robles, Brais Abelenda, Alberto Rubio, Martín Diz e Gonzalo Bueno deixan de pertencer á disciplina do Pontevedra CF SAD.

A sociedade anónima deportiva informou desta decisión a través dun conciso comunicado publicado pasadas as 20 horas da tarde deste venres sen dar explicacións sobre as razóns que levaron ao fin da relación entre a entidade granate e estes doce futbolistas. Moitos deles foron peza fundamental do equipo este ano e o anterior, outros tiveron un paso fugaz por Pasarón.

A mensaxe que lles transmite o club a través deste comunicado queda nun "agradecemos a vosa profesionalidade e compromiso durante a vosa etapa non Pontevedra CF e desexámosvos a maior das sortes nos vosos futuros proxectos".

Tampouco aclaran neste comunicado se houbo negociacións con algún dos doce para tratar de ampliar o contrato ou para rescindilo no caso daqueles que aínda tiñan contrato como Nikolov.

É sorprendente tamén a ausencia de Libasse Gueye nesta lista. O extremo senegalés tiña unha opción de ampliar o seu contrato por un ano máis se cumpría unha serie de requisitos. Con todo, nin club nin xogador confirmaron nin desmentiron a súa continuidade en Pasarón.