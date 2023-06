As datas da Segunda RFEF: O Pontevedra iniciará a liga a primeira fin de semana de setembro

Ademais de aprobar a configuración de grupos da Segunda RFEF, na que competirá a próxima tempada o Pontevedra, a Asemblea da Real Federación Española de Fútbol confirmou este martes as datas clave de celebración do campionato de liga, xunto coas súas bases de competición.

Desta forma os granates xa saben, a falta de sortearse o calendario, que iniciarán a tempada a primeira fin de semana do mes de setembro (sábado 2 ou domingo 3).

A competición regular, de 34 xornadas, prolongarase ata o 4-5 de maio. Nesa data o campión do Grupo I no que quedou encadrado o pontevedra logrará o salto directo a Primeira RFEF, mentres que do segundo ao quinto clasificado pasarán a disputar un play-off de ascenso. Será con dúas eliminatorias de ida e volta fixadas para as semifinais o 11-12 e 18-19 de maio e o cruzamento definitivo o 25-26 de maio e 1-2 de xuño.

Será o mesmo formato da pasada campaña, na que en caso de empate nun eventual play-off non se chegaría a penaltis, senón que pasaría de rolda o equipo mellor clasificado na tempada regular, salvo que se enfronten dous equipos con igual posto en liga.

No que respecta á parte baixa, descenderán directamente os cinco peores equipos de cada grupo e o quinto afrontará unha promoción de permanencia.

Estas bases de competición reflicten ademais unha serie de requisitos para a categoría como un orzamento mínimo de 400.000 euros, ou un aforo de 3.000 espectadores que o Pontevedra cumpre con fartura, ou tamén a necesidade de contar cun mínimo de 14 licenzas de futbolistas de tipo 'P' (profesional). En total os planteis da categoría poderán contar cun máximo de 22 xogadores, dos que ata 16 poderán ser sénior e o resto en idade sub-23.