O dianteiro Charly López, procedente do Zamora, segunda fichaxe do Pontevedra

O Pontevedra avanza na planificación do plantel para a nova tempada. Tan só 24 horas despois de facer oficial a primeira fichaxe do mercado de verán, o club granate confirma unha nova alta. Trátase do dianteiro Charly López que procede do Zamora, ao que chegou o pasado mercado de inverno desde o Bergantiños. Asina en Pasarón por dúas tempadas

Con ambos os equipos competiu en Segunda Federación a pasada campaña anotando un total de 15 goles, nove co cadro galego e seis co castelán leonés.

Trátase dun dianteiro de 27 anos de idade formado na canteira do Racing de Ferrol, co que chegou a debutar no primeiro equipo en Segunda B aínda en idade xuvenil. Tras abandonar A Malata, asinou polo Cerceda en Terceira División contribuíndo con 7 tantos ao ascenso do equipo coruñés a Segunda B na tempada 2016/2017. Na división de bronce, na que se enfrontou ao seu novo equipo, Charly só puido anotar dous tantos a pesar de ser unha peza importante no errado proxecto da escuadra blanquirroja.

Con todo, foi nas Pontes onde explotou como goleador. Primeiro en Preferente e logo en Terceira División ao anotar 23 e 16 tantos en cada unha das dúas tempadas que formou parte do conxunto coruñés. De aí deu o salto ao Bergantiños, onde permaneceu dúas tempadas e medio. Foi o seu bo facer na primeira metade da recentemente concluída tempada a que lle abriu as portas dun dos grandes equipos do grupo I da Segunda Federación, o Zamora.

Ás ordes do actual adestrador do Pontevedra, Charly López anotou seis tantos que permitiron ao equipo clasificarse para a fase de ascenso a Primeira Federación.

Yago Iglesias é bo coñecedor das características do seu novo ariete e tratará de aproveitalas ao máximo no novo proxecto que inicia este ano en Pasarón, na que Charly, por agora, compartirá dianteira con Rufo.

Coa súa chegada do ariete de Ares e do extremo Chiqui, unida á renovación de Churre, pasan a ser once os xogadores con contrato en vigor, uníndose a unha lista na que tamén están Luís Martínez, Ángel Bastos, Yelko Pino, Borja Domínguez, Álex González, Rufo, Oier Calvillo e Víktor Nikolov.