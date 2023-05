A Gladiator Race 2023 colga o cartel de 'non hai billetes'

A oitava edición da Gladiator Race en Pontevedra será todo un éxito de participación.

Con varias semanas por diante aínda para a súa celebración, xa que terá lugar o vindeiro sábado 3 de xuño na Illa das Esculturas, a popular proba deportiva de obstáculos completou o límite de prazas de inscrición habilitadas.

Só na versión para nenos, a Gladiator Kids, existe aínda a posibilidade de anotarse.

No que respecta a as principais modalidades, 'Rocket' (5 quilómetros e 25 obstáculos) e Warrior (8 quilómetros e 35 obstáculos), colgouse do cartel de 'non hai billetes'.

Desta forma excederase folgadamente a cifra do milleiro de deportistas, xa que as quendas programadas son de 100 persoas cada unha habendo previstas cinco na versión Rocket e seis na Warrior, ao que se suman dúas máis reservadas para deportistas elite.

A actividade na Gladiator Race 2023 dará comezo ás 16.00 horas da tarde precisamente coa categoría Warrior Elite (16.00 horas), continuando a partir dese momento e durante o resto da tarde as demais quendas previstas.

A Gladiator Kids pola súa banda desenvolverase o domingo 4 de xuño desde as 11.00 horas da mañá.