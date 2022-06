Tarde de aventuras na Illa das Esculturas co regreso da Gladiator Race

A Gladiator Race regresa á Illa das Esculturas © Cristina Sáiz A Gladiator Race regresa á Illa das Esculturas © Cristina Sáiz A Gladiator Race regresa á Illa das Esculturas © Cristina Sáiz

Despois de dous anos de ausencia, a carreira de obstáculos por excelencia regresou a Pontevedra. Durante toda a tarde deste sábado, centos de participantes correron, saltaron, reptaron, nadaron e sufriron para completar os once quilómetros de percorridos infestados de trampas. Gañar non era o importante, o verdadeiro triunfo en cruzar a liña de meta e pasar un bo intre en compañía de amigos, familiares ou compañeiros de equipo.

Aínda así, a Gladiator Race é unha carreira competitiva e os primeiros en completar o percorrido en categoría elite foron Adrián López, no cadro masculino; e Sara Rodal, no feminino.

Non só completaron o percorrido, que partía desde a Illa dás Esculturas para dirigerse logo pola marxe esquerda do Lérez cara ao Puente das Palabras e percorrer todo o parque do miradoiro de Monte Porreiro, baixar cara á praia fluvial, ao parque de Tafisa e regreso cara á illa dás Esculturas; máis rápido que ninguén, tamén lograron sortear todos os obstáculos, a maioría consistentes en escalar paredes, saltar por encima de tubos, rubir por cordas ou redes, aínda que tamén houbo que pasar debaixo de numerosos obstáculos, como os camións cedidos polo exército, ou cruzar o río correndo sobre inestables colchonetas.

Cos máis rápidos xa na liña de meta, o resto dos participantes, preto de 2.000, foron tomando a saída de forma graduada. O primeiro continxente partiu ás 16 horas e en intervalos de vinte minutos foron iniciando a proba máis corredores ata pasadas as 7 da tarde. Durante o percorrido, as caras dos participantes reflectían sufrimento, pero xa na liña de meta despois da merecida merenda, os rostros eran de satisfacción e os abrazos entre os integrantes de cada equipo, incontables.