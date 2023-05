Cun Iñaki estelar, segue adiante o Arosa na loita polo ascenso ao eliminar ao UD Ourense (3-0)

Sylla lanza o penalti que supoñería o 2-0 do Arosa fronte ao UD Ourense © Arosa S.C.

Segue adiante o Arosa nas súas aspiracións de ascenso á Segunda RFEF, ao vencer con autoridade e contundencia (3-0) a unha UD Ourense que comezou inquietando pero foi vítima da efectividade dos de Luisito, que nas súas dúas primeiras chegadas fixeron diana por medio de Iñaki Martínez e Sylla, este de penalti, para deixar a eliminatoria practicamente sentenciada na primeira media hora de partido. O propio Iñaki, figura do partido, fixo tamén o terceiro gol.

O 0-0 rexistrado no Couto, no partido de ida, obrigaba aos ourensáns a arriscar, tratando de levar a iniciativa do partido, e fixérono, dominando territorialmente a un Arosa que tiña moi clara a fórmula: firmeza defensiva e balóns en longo para que Borja Míguez e Sylla buscásense a vida tentando xerar perigo, sempre coa axuda de Iñaki e Julio Rey en segunda onda cando os dous primeiros lograban controlar algún balón.

Con esa premisa, o Ourense dominaba e chegaba con relativa facilidade ás inmediacións da área local, pero aí perdíase sen xerar perigo. Non así o Arosa, práctico e efectivo, que aos 26 minutos golpeou con forza cun disparo afastado de Sylla que rexeitou Ramón e Borja Míguez non puido rematar en condicións, pero o seu envío terminou co balón na esquina, dando orixe á xogada na que chegaría o primeiro tanto do partido, cunha finalización primorosa, na que despois de varios intentos e despexes errados, o balón chegou a Iñaki, preto do punto de penalti, quen, sen deixalo caer e coa esquerda, colocou o coiro xunto ao poste, no medio dunha nube de xogadores.

E pouco tardou en chegar o segundo, foi por mor dun balón que recuperou Julio Rey (minuto 32), cedendo sobre Borja Míguez. Villa foise ao chan nunha entrada imprudente arroiando a Borja Míguez e, a pesar das protestas visitantes, cometendo un penalti tan claro como evitable, xa que o dianteiro arlequinado perdera a vertical do marco. Do lanzamento encargouse Sylla, que transformou con tranquilidade, enganando co seu disparo ao meta ourensán, Ramón.

Pouco máis de media hora transcorrera e o Arosa tiña o partido onde lle conviña, cun Ourense obrigado a facer nada menos que tres goles para superar a eliminatoria, tendo en conta que o empate servía aos arosistas para seguir adiante.

Dúas accións consecutivas no último minuto pecharon o primeiro tempo e puideron dar ás aos visitantes, con senllos disparos desde a frontal de Viti e Manu Núñez, que resolveu con seguridade Manu Táboas, mandando en ambos os casos o balón a corner.

A segunda parte apenas tivo máis historia que ver pasar os minutos cun Arosa seguro e confiado na súa proposta coa vantaxe obtida e un Ourense que, a medida que pasaban os minutos, partíase en dous e aos poucos deixaba de crer nas súas opcións de lograr a remontada, buscando un fútbol directo moi lonxe do seu estilo habitual.

Puido recortar diferenzas Varo, pero Manu Táboas taponou o seu remate desde preto, desviando a corner cando se cumprira a hora de xogo, na acción de maior perigo dos visitantes, que deron entrada a Magisano, buscando apurar as súas posibilidades e equivocouse no desmarque de ruptura Borja Míguez, incorrendo en fóra de xogo ao recibir un pase de Iñaki Martínez, tras roubo na medular, que lle deixaba só ante Ramón. O dianteiro arlequinado, que se baleirou na pelexa constante coa zaga rival, entregou nesa acción as súas últimas forzas, tendo que ser substituído por Javi Sandá, para que Iñaki adiantase a súa posición acompañando a Sylla.

E foi precisamente Iñaki Martínez, sen dúbida o home do partido, quen ditase a sentenza definitiva ao aproveitar un balón de Julio Rey para revolverse dentro da área e lanzar un disparo raso e cruzado, de novo coa súa perna esquerda, que fixo inútil a estirada de Ramón (minuto 73).

O traballo estaba feito e o primeiro paso cara á Segunda RFEF dado. O Arosa superou unha complicada eliminatoria con máis claridade da que sen dúbida ninguén esperase.

O Racing Villalbés, que deixou fóra ao Rápido de Bouzas, remontando a domicilio, espera ao equipo de Luisito na segunda eliminatoria en busca do representante do fútbol galego no terceiro e definitivo emparellamento fronte a un rival doutra Comunidade.

Consulta a acta do partido nesta ligazón.