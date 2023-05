Mala imaxe do Teucro que empata en Lavadores tras unha lamentable segunda parte (31-31)

Partido entre Lavadores e SD Teucro © PontevedraViva

Sen ambición nin intensidade é pouco menos que imposible gañar un partido. O Teucro saltou á pista do vicecolista Lavadores a cumprir un trámite molesto, sen nada en xogo para os azuis, e practicamente "regalou" a posibilidade do triunfo a un equipo local que apenas fixo outra cousa que aproveitar os erros do seu adversario para arrincar un empate que, en condicións normais, nin soñasen.

Cunha primeira parte aceptable e unha segunda para esquecer, o equipo azul foi unha caricatura, carente de ideas nin sistema, limitado ás accións ou a inspiración individual dos seus xogadores.

Os teucristas foron case sempre por diante no marcador nuns primeiros 30 minutos, que xa anticiparon a "feira" do que viría a continuación en canto a falta de rigor defensivo por parte de ambos os contendentes, especialmente os visitantes. O descanso coincidiu coa maior vantaxe visitante do partido (15-19).

Ata aí chegou a superioridade teucrista. Lavadores empezou a limar diferenzas, logrando empatar por primeira vez (21-21) no minuto 37 de partido. A partir de aí, aínda o Teucro logrou recuperar a iniciativa e retomar unha vantaxe de dous goles, pero os locais xa viran que podían levar o partido e superado o ecuador do período final lograban poñerse arriba (24-23).

As vantaxes do Lavadores oscilaban entre 1 e 2 goles, fronte a un Teucro impotente, pasivo, sen recursos nin ideas. A falta de 4 minutos para o final, con 31-29 no luminoso, Lavadores puido sentenciar, pero a finalización desde o extremo acabou no traveseiro e o Teucro, agora si, tivo un xesto de orgullo, logrando en inferioridade un parcial de 0-2 para empatar o partido e aguantar un último ataque local, con ata dúas accións de lanzamento máis unha terceira co reloxo a cero, que puido supoñer para Lavadores levar unha vitoria que, por deméritos teucristas, tivo moi preto (31-31).

