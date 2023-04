O C2 español máis laureado da historia mide forzas nunha final olímpica anticipada

Diego e Noel Domínguez, subcampións del Mundo © Manuel Montilla del Val Joan Antoni Moreno (Port de Pollença) e Adrián Sieiro (Piragüismo Poio) © Federación Galega de Piragüismo

Queda aínda ano e medio para París 2024, pero o soño olímpico de laureados piragüistas nacionais pode truncarse esta mesma semana. O reaxuste de distancias na canoa para os próximos Xogos Olímpicos converteu o selectivo do C2-500 masculino que comeza mañá no encoro asturiano de Trasona nunha auténtica final olímpica anticipada.

Cinco embarcacións parten co cartel de favoritos para adxudicarse as dúas prazas que dan acceso á Copa do Mundo que se celebra en Hungría en maio, unha competición que repartirá prazas para o mundial, no que xa estará en xogo o pase aos Xogos Olímpicos.

Non estar en maio en Szeged é quedar descolgado da carreira olímpica. Un drama. Porque a lista de saída do C2-500 está chea de medallistas mundiais. É o caso do olímpico Sete Benavides e o seu compañeiro Antoni Segura, bronce no mundial do 2019; ou de Cayetano García e Pablo Martínez, vixentes gañadores do Campionato do Mundo. Dúas embarcacións que terán que enfrontarse coa elite pontevedresa. Adrián Sieiro e o mallorquino Joan Antoni Moreno, actuais campións de Europa e subcampións do mundo, son os principais favoritos; pero moi preto estarán os irmáns Diego e Noel Domínguez, subcampións do mundo sub 23; e tampouco hai que esquecer a Pablo Graña e Manuel Fontán, que quedaron a escasas décimas dos anteriores en selectivos previos véndose prexudicados por este feroz sistema de competición.

"Calquera destes cinco barcos será favorito a medalla olímpica en París 2024", afirma con total seguridade Daniel Costa, técnico responsable da canoa sub 23 do combinado nacional e que traballa a diario cos padeeiros pontevedreses no CGTD.

Con todo, haberá un factor alleo que pode marcar unha carreira decisiva. O vento lateral que soprará estes días no encoro de Trasona pode resultar decisivo nunha carreira tan igualada. As primeiras rúas veranse máis expostas ao vento e os zurdos sufrirano aínda máis. As ondas serán tamén determinantes debido a que os padeeiros que adestran no Lérez ou nas Illas Baleares, que é o caso de Sieiro e Moreno, están máis afeitos ás malas condicións do mar que os que traballan habitualmente en augas tranquilas como as da Cartuxa, que é o caso de Cayetano García e Pablo Martínez.

Os dous barcos que se clasificarán para a Copa do Mundo do 12 ao 14 de maio na cidade húngara de Szeged e que tomarán vantaxe na carreira olímpica coñeceranse á primeira hora deste mércores. A saída da final do C2-500 está prevista para as 9.10 horas deste mércores e será retransmitida en directo por Teledeporte.

O resto de modalidades preséntanse menos disputadas. Antía Jácome e María Corbera son as grandes favoritas para gañar o C2 500 feminino, no que as pontevedresas Claudia Couto e Valeria Oliveira pugnarán coa súa paisana Antía Otero e a balear María Moreno pola segunda praza. No C1-200, a olímpica Jácome parte tamén con grandes opcións de lograr a clasificación.

No C1-1000 masculino, os canoístas españois non son tan dominadores a nivel global como nos barcos por equipos. Aínda así, o pontevedrés Pablo Crespo parte entre os favoritos para pelexar pola clasificación para a cita húngara.

No kaiak o dominio galego tamén é abafador. O K4 de Teresa Portela e Carolina García non terá grandes complicacións para facerse co triunfo na distancia de 500 metros, pero si que terán que esforzarse para lograr o pase no K2, no que compiten separadas. Mentres que no masculino o dominio do equipo formado por Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Rodrigo Germade e Marcus Cooper é indiscutible.