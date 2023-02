O Poio Pescamar rescata un empate no derbi contra o Amarelle (2-2)

O Poio Pescamar rescatou un punto do derbi ante o Viaxes Amarelle disputado no Pavillón Príncipe Felipe este sábado.

O cadro herculino adiantouse na segunda metade, Luci devolveu o empate aproveitando o xogo de cinco e, nos instantes finais, unha vermella a Anna Escribano fixo perigar o empate para as vermellas, que se fixeron fortes en defensa para finalmente empatar 2-2.

Comezou dominando o partido o cadro de Poio a pesar da intensidade do Amarelle, que chegara ao Príncipe Felipe disposto a complicar as cousas ao seu rival da tarde de sábado.

Aos poucos o Poio empezou a mostrarse máis cómodo, obstaculizando a saída de balón rival e gozando da primeira ocasión do encontro cun disparo de Martita que neutralizou Leti Rojo.

Pero o Amarelle continuaba forte en tarefas defensivas e complicaba a situación ás de López-Tulla, que vían como Laura Doce tiña para as herculinas a primeira opción de adiantarse.

Foi con todo o cadro local o que anotou o 1-0 a catro minutos de alcanzar o descanso. Laura Uña aproveitou un envío longo, recibiu, recortou ao seu opoñente e xutou ao interior da rede.

A alegría durou moi pouco ao cadro conserveiro, e é que dous minutos máis tarde, Sandra Buzón no seu intento de despexar un centro chute de Cris Lourés á saída dun saque de banda, introducía na súa propia portería o esférico e o 1-1 subía ao marcador.

Tras o paso polos vestiarios foi o Poio Pescamar o que mantivo o dominio, pero o Amarelle mantiña o pulso e avisaba cunha ocasión de Claudia Lobo, quen no minuto 26 en xogada persoal desde metade do campo adiantaba ao conxunto visitante por primeira vez no encontro.

Tentaron por todos os medios as de López-Tulla devolver o empate e Laura Uña estrelou un remate cruzado ao pau tras unha boa combinación coas súas compañeiras, ata que o técnico local decidiu optar polo xogo de cinco con Luci como porteira xogadora e cambiar por completo o encontro.

Asediou a portería herculina o Poio e, a dous minutos para a conclusión, Luci disparou axustado ao pau e conseguiu o 2-2.

Pero aínda quedaba tempo para moito máis e, aínda que non houbo máis goles, o cadro arbitral expulsou a Anna Escribano por un empuxón e o Amarelle disputou os últimos minutos en superioridade numérica nos que puido acariñar a vitoria.

Poio Pescamar (2): Sandra Buzón; Elena Aragón, Marta Peñalver, Martita e Irene (quinteto inicial). Tamén xogaron, Rocío, Luci, Anna Escribano, Laura Uña e Elena (segunda porteira).

Viaxes Amarelle FSF (2): Leti Rojo, Tety, Cris Lourés, Lau Doce e Cárol (quinteto inicial). Tamén xogaron, Claudia Lobo, Eli, Estela, Marta Hermo e Laura Rivas.

Goles: 1-0, min. 16 Laura Uña. 1-1, min. 18 Sandra Buzón (propia porta). 1-2, min. 26 Claudia Lobo. 2-2, min. 38 Luci

Incidencias: Príncipe Felipe. Partido arbitrado por Lidia Crespo Pardo e Héctor Vilas López. Amoestaron a Rocío Gómez, Laura Uña e expulsaron a Anna Escribano (39') no Poio Pescamar. Tamén mostraron tarxeta amarela a Estela no Viaxes Amarelle.