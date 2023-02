Reválida para o Poio Pescamar no seu asalto ao liderado, visita complicada para o Marín Futsal

Semifinal de Copa Galicia entre Poio Pescamar e Burela en Príncipe Felipe © Emma Belmonte - Poio Pescamar

Nova oportunidade para asaltar o liderado da liga para o Poio Pescamar. As vermellas caeron eliminadas este mércores da Copa Galicia fronte ao Burela, despois de ceder un empate na última xornada fronte ao Viaxes Amarelle. Un tropezón sen consecuencias porque o Burela caeu ante o Ourense Envialia e o Atlético Navalcarnero empatou a 5 tantos en Zaragoza, co que as de Luís López seguen tendo o liderado a tiro.

Con todo, o asalto non será sinxelo. As conserveiras visitan este sábado ás 18 horas en Murcia ao Alcantarilla, un equipo asentado na zona media da táboa que venderá cara a derrota na súa cancha. Ademais, nas últimas xornadas as galegas sufriron para conseguir triunfos, como ocorreu contra o Móstoles ou no recente desprazamento á Coruña.

Aínda así, o estímulo do liderado é suficientemente atractivo como para dar un esforzo extra e regresar a Poio cos tres puntos e a moral reforzada tras a derrota no torneo autonómico. Ademais, os seus principais rivais teñen, a priori, enfrontamentos alcanzables. O Burela recibe ao Roldán (quinto) e o Navalcarnero ao Leganés (duodécimo).

Pola súa banda, o Marín Futsal, que si logrou meterse na final da Copa Galicia á conta do Viaxes Amarelle, recibirá na Raña ás 17 horas ao equipo que ocupa a última praza que dá acceso á final four polo título de liga, o Melilla.

Acomodadas nunha cómoda décima posición, lonxe dos postos de cabeza e cun colchón suficiente como para non preocuparse polo descenso, as de Ramiro Díaz tratarán de seguir recuperando sensacións, sumar tres puntos e acabar a tempada o máis arriba posible.