David Oliveira e Elsa Pena gañan a quinta edición do Dúatlon de Poio

V edición do Dúatlon 'Movéndonos por Poio' © Cristina Saiz

A praia de Lourido e os seus arredores acolleron este sábado a celebración da quinta edición do Dúatlon Movéndonos por Poio, organizado polo Concello de Poio, o Club Tríatlon Poio e a Federación Galega de Tríatlon.

O inicio da carreira e a liña de meta estiveron marcados nas proximidades do parque de Costa Xiráldes, pasando pola avenida da Praia, Muelle Besada, Anafáns e Esqueiriños ata a confluencia con Zapateiros.

O dúatlon contou, como é habitual, con tres sectores diferentes. O primeiro a pé e con distancia de 5.500 metros, o circuíto en bicicleta con distancia de 21,47 quilómetros e o tramo a pé de 2,75 quilómetros ata chegar a liña de meta.

Os gañadores desta edición foron David Oliveira na carreira masculina sen corte e cun tempo de 01:05:33, Iván Puentes a masculina con corte en 00:57:03 e Elsa Pena a feminina cun crono de 01:08:14.

A proba tamén tivo o seu lado solidario con doazóns para colaborar na campaña 'Eu son gaiat@', impulsada a través de diferentes concellerías para recadar fondos para o orfanato Casa do Gaiato de Mozambique, onde a directora do CIM, Raquel Morales, participou nun proxecto colaborativo a través do Fondo Galego de Cooperación.

Nesta edición, especial polo seu regreso á normalidade despois de dous anos, tivo como colaboradores a diversas institucións e colaboradores como A Rosa dous Ventos, a Asociación de Hostaleiros de Pontevedra, Marín e Poio (Hoempo) ou a Policía Local e a Asociación de Voluntarios de Protección Civil, entre outros.