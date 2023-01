Pulido, do SD Huesca, anota un dos goles do ano; Charles xa o fixo antes?

Charles, na súa presentación como xogador do Pontevedra © Mónica Patxot

A xornada 24 da liga Smart Bank disputada a pasada fin de semana regalou aos afeccionados ao fútbol uno dos goles máis bonitos da tempada e, abofé, un firme candidato ao premio Puskas, que coroa cada ano ao autor do mellor gol nas principais ligas de todo o mundo.

O autor desta obra de arte foi o central da SD Huesca Jorge Pulido, que rematou de forma acrobática desde dentro da área un centro dun compañeiro. O defensor enganchou unha chilena de costas a portería que aloxou no segundo pau da portería do Real Oviedo para poñer o empate a un no marcador.

Un remate de extrema dificultade que a moitos afeccionados do Pontevedra fíxoos retroceder case vinte anos cando un novo futbolista que aínda leva a camiseta granate foi o autor dun tanto moi similar.

Na xornada 37 da tempada 2004/2005, na que o conxunto de Pasarón militaba na categoría de prata do fútbol español e aínda albergaba esperanzas de conseguir a permanencia. Charles Dias obraba a remontada do seu equipo na Condomina cunha complicada chilena que poñía o 1-2 no marcador dun partido que finalmente acabaría en táboas (2-2).

A centro desde a liña de fondo de Rubén Reyes, Charles enganchou unha chilena que, a diferenza do tanto de Pulido, entrou polo primeiro pau da portería pimentonera.

O tanto percorreu todos os informativos de deportes de canles de televisión de toda España e parte de Europa. Pero non era a primeira vez que Charles, que vivía a súa primeira tempada en España, conseguía un gol similar. Xornadas antes, na portería do Fondo Sur de Pasarón, asinaba outra obra de arte de similar factura nun partido contra o Gimnástic de Tarragona.

Foi un ano no que se destapou como todo un especialista neste tipo de remates. Tanto, que no seu primeiro partido coa camiseta do Pontevedra, puido debutar cun gol de chilena, pero o balón saíu rozando a portería defendida polo seteiro do Polideportivo Exido. Ao longo da súa carreira, Charles seguiu asinando goles con este recurso ao alcance de moi poucos. No 2009, nunha partida fronte ao Guijuelo volveu facelo e, xa lonxe de Pasarón, tanto no Arcanxo, como nos Xogos do Mediterráneo, en Balaídos ou en Ipurúa aínda lembran a capacidade de remate do máximo goleador de historia do Pontevedra.