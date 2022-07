Ilusionante vitoria do Pontevedra no seu primeiro duelo de pretemporada fronte ao Lugo (1-0)

Derrota/Vitoria do Pontevedra no seu primeiro duelo de pretemporada fronte ao Lugo © Mónica Patxot

O XLIX Trofeo Luís Otero queda en casa. Os locais fixéronse co triunfo nun ilusionante partido no que, por momentos, ofreceron ao milleiro de afeccionados que acudiron ao primeiro birlo de pretemporada en Pasarón, momentos de fútbol brillante.

Era o primeiro test de pretemporada, pero o selo de Antonio Fernández xa se deixou notar na confección da aliñación. O once titular, coa excepción de Bastos por Seoane, podía asinalo Anxo Rodríguez. Con todo, o debuxo presentou novidades como a colocación de Oier e *Álex González como extremos puros ou a de Brais Abelenda como mediapunta.

O xogo tamén ten matices distintos. Aínda que o equipo segue querendo ser protagonista e dono do balón, o movemento do mesmo é menos vertical. Con velocidade e a dous toques, o Pontevedra moveu o balón de lado a lado do verde de Pasarón con tanta precisión como paciencia. Na segunda parte, aínda que mantiveron ese espírito, os cambios fixeron que a eficaciia dos pases e o ritmo de chegadas á área descendesen.

No plano defensivo tamén se mostrou moi sólido o Pontevedra. Sobre todo ao tratarse do primeiro encontro de pretemporada e #ante un rival de categoría superior que leva dúas semanas máis de rodaxe que os granates e que, por iso, puideron verse lastrados pola clásica pesadez de pernas da pretemporada.

O Pontevedra apropiouse da posesión do balón desde o inicio do partido e pouco tardaron os granates en pisar área. Foi tras unha rápida triangulación que culminou con centro á área desde a dereita do recentemente chegado Bastos, cuxo centro foi desviado a córner pola zaga visitante.

Seguiron os de Antonio Fernández movendo o balón fluidez e acerto dun lado ao outro en busca dunha fisura na defensa lucense que non aparecía. E aos poucos o Lugo foise desperezando, tratou de saír á contra aproveitando que Samu Araújo non chegou a tempo a un rexeite na frontal da área. Pero ao seu rescate apareceu Miguel Román para desbaratar o contragolpe na cobertura.

Con todo, a primeira ocasión clara do partido foi para o cadro blanquirrojo. Moyano recibiu un balón filtrado ás costas de Soto, internouse na área pero o seu disparo axustado saíu desviado por centímetros do pau esquerdo da meta de Cacharrón. E dos visitantes foi tamén o primeiro disparo entre os tres paus do encontro. Un cabezazo de Lozano á saída dun córner que o porteiro granate detivo sen apuros.

O Lugo poñía a pegada, pero o Pontevedra poñía o fútbol. Oier encaraba unha e outra vez ao seu par con acerto, Bastos non deixou de subir a banda e atreverse con detalles de calidade como un pase de tacón ao extremo vasco, Yelko Piñeiro tentou unha chilena e seguiu levando o mango do xogo e ata Miguel Román, omnipresente en defensa atreveuse cun disparo afastado.

Pero faltaba o gol. Chegou pasada a media hora cun remate picado de cabeza de Charles marca da casa a centro medido de Oier, pero o asistente levantou a bandeira para anular o tanto.

Un gol que chegou ao fío do descanso por medio dun dos xogadores que menos apareceran, Brais Abelenda. O atacante santiagués, que ocupou o posto de mediapunta, conduciu polo carril do dez, caracoleó e armou un disparo desde a frontal que acabou sendo desviado polo central visitante para despistar a Whalley e acabar dentro da portería.

Tras o paso por vestiarios, chegou a quenda dos cambios masivos e, como é habitual nestas datas, o ritmo do partido resentiuse. Aínda así, os granates, que esta vez xogaron de azul foron capaces de chegar dúas veces á área antes de que se cumprise a hora de xogo.

Primeiro por medio dun centro chute de *Álex González que Sequeiras liquidou con problemas; e logo cunha parede ao contragolpe entre Brais e Rufo, que o coruñés non chegou a controlar cando se plantaba só #ante o meta rival.

Despois, tanto Fernández como Pérez moveron os seus bancos para repartir minutos e poñer a proba todas as súas pezas. Martín Diz, Jaichenco, Rachu, Derik e Sergio Abal saltaron ao campo, antes, no descanso, o fixeran Álvaro Cortés, Rufo e Alberto Rubio. As ganas dos 22 contendentes por agradar non se poden discutir pero a continuidade no xogo decaeu.

Só algúns chispazos illados de Thien, que puxo a proba a fiabilidade defensiva de *Álex González como lateral; ou un potente cabezazo picado á cepa do poste de David Vermello que obrigou a Cortés a empregarse a fondo; puxeron algo de picante nunha segunda parte na que o Lugo, acabou encerrando máis por empuxe que por fútbol ao Pontevedra no seu campo.

PONTEVEDRA CF (1): Cacharrón; Ángel Bastos, David Soto, Churre, Samu Araújo; Miguel Román, Yelko Pino; Álex González, Brais, Oier Calvillo; Charles. También jugaron: Álvaro Cortés, Rufo, Alberto Rubio, Derik, Felipe, Jaichenco, Martín Diz, Sergio Abal, Víctor Casais y Rachu.

CD LUGO (0): Whalley; Torrado, Alberto, Neider Lozano, Lebedenko; Pablo Clavería, Juan Pedro, Moyano; Baena, Manu Barreiro, Jaime Cuéllar. También jugaron: Jordi Calavera, Sequeira, Señé, Jose Ricardo, Marc Carbó, Daniel Vidal, Idrissa Thian, Alejandro Ramos, Jesús Alonso, David Rojo y Pablo López.

Árbitros: Alberto Gómez Lameiro, auxiliado por Rubén Vázquez Penas y Brais García Valín, amoestou a Daniel Vidal por parte do Lugo

Goles: 1-0, Brais Abelenda, min 41

Incidencias: Partido amigable disputado no Estadio Municipal de Pasarón, co XLIX Trofeo Luis Otero en xogo; disputado diante duns 800 espectadores