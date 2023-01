Os cisneístas Álex Chan e Gualther Furtado avanzan á main round do mundial con Estados Unidos e Cabo Verde

Álex Chan, xogador do Cisne, compite con Estados Unidos no mundial de balonmán de Suecia e Polonia 2023 © IHF

A aventura dos xogadores do Cisne que participan no mundial de balonmán que se celebra en Polonia e Suecia continúa.

Concluída a fase preliminar, os combinados de Estados Unidos e Cabo Verde, nos que xogan Álex Chan e Gualther Furtado, lograron superar a rolda preliminar ao terminar en terceira posición dos seus grupos grazas ao único triunfo logrado por ambas as seleccións.

Con todo, o botín conseguido é demasiado escaso como para soñar co pase a cuartos de final. Á fase principal, os clasificados arrastran os puntos conseguidos na rolda preliminar contra os rivais que tamén pasaron á seguinte fase. Pero como os de Chan e os de Furtado só venceron aos últimos clasificados do seu grupo (Marrocos e Uruguai), acceden á rolda principal coa súa marcadora a cero.

Nesta nova fase, Estados Unidos está encadrada con Dinamarca, Exipto, Croacia, Bahrein e Bélxica. As dúas primeiras inician a competición con catro puntos, as dous seguintes, con dous; e as dúas últimas con cero.

Cabo Verde enfrontarase a Suecia, Portugal, Islandia, Hungría e Brasil. Só os organizadores parten con catro puntos, o resto, salvo os de Furtado, fano con dous nun dos grupos máis igualados desta fase principal, da que pasan a cuartos de final os dous primeiros clasificados de cada grupo.

Na rolda preliminar, os dous cisneístas tiveron un papel relevante nos seus equipos. Álex Chan anotou sete tantos na vitoria fronte a Marrocos no seu partido de debut no mundial. Con todo, nos dous encontros posteriores, que se saldaron con derrota fronte a Croacia e Exipto, só logrou anotar un e catro tantos respectivamente.

Máis notoria no plano goleador foi a actuación de Gualther Furtado, o lateral caboverdiano foi nomeado mellor xogador do partido a pesar da derrota da súa selección sobre Brasil no último partido da rolda preliminar. Contra os suramericanos, o cisneísta foi un dos piares do seu equipo tanto en defensa como ataque logrando anotar catro tantos. Máis goles conseguiu na vitoria sobre Uruguai, con seis goles; mentres que na derrota ante Suecia tivo que conformarse con bater ao porteiro só tes veces.