Caldas apúntase ás artes marciais acollendo o Campionato de España de Hapkido

O hapkido é unha arte marcial coreano pouco coñecido para o gran público e enfocado cara á defensa persoal, pero en Caldas de Reis queren impulsalo.

Farano como sede, baixo a organización do Concello e do Club Roli, do Campionato de España de Clubs 2023.

O evento fixouse para o día 13 de maio, pero xa foi presentado oficialmente este martes en sede municipal.

"Volvemos ter outro Campionato de España nunha disciplina minoritaria, o que é un orgullo para nós, e esperamos encher a vila cunhas mil persoas entre deportistas e público", explicou o concelleiro de Deportes, Jacobo Pérez.

Ademais das categorías principais o torneo contará cunha categoría para participantes con diversidade funcional e tamén se desenvolverá un seminario e exhibición a cargo de André Carbonell Vicen, un dos pioneiros do hapkido en España recoñecido a nivel internacional.

Na presentación do campionato o alcalde, Juan Manuel Rey, agradeceu ao Club Roli "o seu traballo no ensino e promoción deste deporte e a súa xestión para lograr que este Campionato de España celébrese en Caldas de Reis, o que supoñerá ademais unha gran repercusión a nivel económico no ámbito local".