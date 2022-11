Un Pontevedra camaleónico no táctico testa a súa melloría contra o Fuenlabrada, segundo peor visitante do grupo

Antonio Fernández, adestrador do Pontevedra, nunha sesión de adestramento na Xunqueira © Mónica Patxot Álex González, capitán do Pontevedra CF, nun adestramento en A Xunqueira © Mónica Patxot

O Pontevedra regresa a Pasarón tres semanas despois de derrotar o San Fernando. Polo camiño quedou unha derrota pola mínima en Valdebebas e a primeira vitoria a domicilio con clasificación para a seguinte rolda da Copa do Rei en Manresa. O invitado será outro rival de enxunlla, o recentemente descendido Fuenlabrada visitará o coliseo do Lérez este sábado ás 19 horas.

"Imos enfrontarnos a un rival que ten uns números fóra de casa que non son os mellores, pero é un rival de entidade e feito para estar arriba", advirte o adestrador do Pontevedra, Antonio Fernández. O conxunto madrileño marcha en oitava posición, pero é o segundo peor visitante do grupo. Fóra de casa só anotou dous goles, e só un serviulle para arrincar un empate na súa visita a Unionistas.

Aínda así, no vestiario de Pasarón non baixan a garda. "Todos os equipos que levan mala serie fóra de casa nalgún momento van gañar, incluídos nós. A categoría é complicada e fóra de casa a moitos equipos cústalles sacar resultados positivos. Non temos que pensar na serie do Fuenlabrada porque é un equipo feito, por nomes e orzamento, para estar na zona alta", remarca Fernández Rivadulla.

Neste sentido, a misión do conxunto granate pasa por "ser un Pontevedra agresivo, que non deixe xogar ao rival e capaz de adaptarse ao xogo que dispoña, que ás veces é directo e chega con poucos pases ao área contraria e outras, teñen xogo combinativo", explica o preparador nado en Ourense.

Para a batalla, recupera o técnico granate ao capitán Álex González, que se perdeu os dous últimos partidos por lesión, pero perde a Oier Calvillo, decisivo no cruzamento copeiro, por un golpe nun ombreiro. Tampouco poderá xogar o central Luís Martínez, que cumprirá o seu partido de sanción pola tarxeta vermella vista en Valdebebas.

Unha das grandes incógnitas e tamén unha das bazas que poden aproveitar os locais para sorprender ao seu rival sitúase na formulación táctica que presentará Antonio Fernández o sábado. Nas últimas xornadas o Pontevedra demostrou ser un equipo camaleónico. Un conxunto capaz de xogar con tres centrais ou coa clásica liña de catro, de presionar ao seu rival en campo contrario e ser dono da posesión ou replegarse en bloque baixo, renunciando ao dominio do xogo para atacar os espazos ás costas da defensa do contrario.

"Creo que en casa temos que ser un equipo que expoña moito máis, moito máis alegre co balón e que someta ao rival. Pero coas precaucións suficientes para manter a nosa portería a cero", explica o adestrador sen dar grandes pistas sobre a formulación do próximo partido.

Cuestionado sobre cal é o tipo de xogo que máis lle gusta, Antonio tira de tópicos. "O Pontevedra que máis me gusta é o Pontevedra que gaña", declaraba antes de matizar que o mellor para sumar de tres en tres é "conxugar as dúas formas de entender o fútbol, xa sexa defendendo un pouco máis en bloque intermedio ou sendo un equipo agresivo que vai buscar ao rival a área contraria e presiona alto".

Estes dous tipo de formulacións decídeos en función do equipo que estea en fronte. "Hai que saber a que rival te enfrontas, se che pode facer dano se te desprotexes atrás. Dependendo do rival pode haber un Pontevedra dunha maneira ou doutra", conclúe o técnico.

Neste sentido, xustifica Antonio Fernández que o plasmado na última xornada no enfrontamento contra o Real Madrid Castela, no que o Pontevedra saíu moi replegado e apenas pisou a área rival, "era un equipo deseñado para non encaixar, non sufrir, ter o partido vivo ata o final e aproveitar calquera achegamento que tivésemos para ver portería".

Outro factor diferencial para este partido está na bancada. "Pasarón ten que axudarnos como nos está axudando en todos os partidos que xogamos en casa porque moito da salvación que estamos a buscar pasa por Pasarón", remarcaba o preparador pontevedrés, antes de engadir que "oxalá podamos contar con moita xente que veña ao estadio o sábado. É necesaria porque o Pontevedra é de todos e a afección é clave".

Tan importante como a calor da inchada é o aspecto anímico e, neste sentido, a vitoria da pasada semana en Manresa reforzou a moral de toda a parroquia granate, pero especialmente a do vestiario. "Sabiamos que fóra de casa custábanos ver portería, pero vimos cousas moi positivas, chegadas por bandas moi boas, chegadas de xogadores de segunda liña, tamén a nivel defensivo estivemos moi ben. A confianza tense que ver reflectida o sábado en Pasarón contra o Fuenlabrada", sostén o adestrador.

Algo que contribuíu a fortalecer os lazos do vestiario foi a comida que tivo lugar hai unha semana en Pasarón na que todos os integrantes do primeiro equipo degustaron un arroz cociñado polo propio Antonio Fernández. "Que haxa un bo vestiario para min é chave. Que todo o mundo se leve ben porque cando haxa dificultades haberá que recorrer a iso. Se estás próximo ao teu compañeiro, vas axudar. Isto faise para que haxa comuñón no vestiario e todos rememos na mesma direccion. Deuse a circunstancia de que conseguimos a primeira vitoria fóra de casa así. Se hai que facer algunha máis, farase", rematou Antonio Fernández.