O Grand Prix de Mánchester resísteselle a Iván García

Iván García, en Sarajevo © Federación Galega de Taekwondo

Iván García acudía a pasada fin de semana a Inglaterra co obxectivo de seguir dando pasos cara aos Xogos Olímpicos no Grand Prix de Mánchester de Taekwondo, pero non puido gozar da súa competición desexada.

O deportista do Mat's de Marín acudía á cita, á que só acceden por rigoroso ranking os 32 mellores clasificados de cada peso, tras conseguir o bronce no evento celebrado en París en setembro.

Con todo nesta ocasión despediuse do torneo en primeira rolda ao ceder nun apertado combate fronte ao coreano Yeon ho Kang por 2-1.

Pese ao resultado Iván García ocupa actualmente no noveno posto do ranking olímpico da categoría de +80 quilos, mantendo as súas opcións intactas de clasificarse para París 2024.

No seu camiño cara aos Xogos aparecen como citas importantes antes de final de añola gran final do Grand Prix en Arabia Saudita (9-10 de decembro) e o Campionato do Mundo de Guadalaxara (México), na que se poñerán importantes puntos en xogo.