Iván García, preparado para dar o salto aos Grand Prix de Taekwondo e medirse aos mellores do mundo

Recepción a Iván García na Deputación tras a súa medalla de prata no Europeo de taekwondo © Diana Eiras

Os seus últimos resultados, culminados coa medalla de prata no Campionato de Europa Absoluto de Taekwondo celebrado en Manchester, terminaron de colocar a Iván García nos primeiros postos do ranking que marca a clasificación olímpica.

Con todo, o deportista do Mat's de Marín quere máis, e tras unhas breves vacacións pensa xa nos retos que chegarán tras o verán co seu salto ás probas do Grand Prix, as que outorgan un maior número de puntos internacionais e que poden terminar de darlle o empuxón cara á elite.

"Agora mesmo imos dar o salto aos Grand Prix, que ao final somos os 32 mellores do mundo e aí é onde imos medirnos con xente de todas partes. O nivel é un pouquiño máis esixente incluso", explicou o taekwondista este venres nunha recepción oficial na Deputación de Pontevedra tras a súa prata europea, e na que foi recibido polo deputado de Deportes, Gorka Gómez.

Iván, que recoñeceu que este resultado énchelle de confianza para os novos obxectivos, ten previsto tamén competir no Campionato do Mundo que terá lugar o próximo mes de novembro en Guadalaxara, México.