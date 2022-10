Un Pontevedra máis agresivo e ordeado visita o inexpugnable Linarejos

Partido de Primera RFEF entre Pontevedra CF e Talavera en Pasarón © Mónica Patxot

O Pontevedra buscará este domingo a súa primeira vitoria a domicilio da tempada na cancha dun dos rivais máis en forma do campionato. Os granates visitan o domingo, a partir das 12 horas ao Linares, actual colíder do grupo cun refacho de catro vitorias consecutivas e imbatible como local desde marzo, cando o Sanluqueño arrincou un empate de Linarejos.

Non poderá contar o adestrador Antonio Fernández cos lesionados Samu Araújo, Diego Seoane e Borja Domínguez. Pola contra, xa están completamente dispoñibles o porteiro Pablo Cacharrón e o centrocampista Masogo.

O bo momento de forma que atravesan os xienenses non asusta ao Pontevedra, que parte mañá en avión con destino a Málaga para desprazarse logo por estrada a Linares. "As rachas non son infinitias", afirmou o preparador este venres na rolda de prensa previa ao enfrontamento. "Sabemos da dificultade do partido pero temos que ser nós mesmos e ir alí a gañar o partido", incide o preparador.

Aínda que o rival parte como favorito e é previsible que saian ao céspede coa intención de atacar e dominar aos granates. O Pontevedra non renunciará ao seu estilo e tratará de ser protagonista con balón. E tamén nesa situación o Linares é perigoso, puntualiza Antonio. "Eles non teñen problema en defender en bloque intermedio cando o outro equipo domínaos, saben pechar ben os espazos e saír á contra", advirte.

Por iso, pide aos seus xogadores que sexan "solventes a nivel defensivo e ordenados". Ao mesmo tempo, incide nos "pequenos detalles" que están a lastrar ao equipo a nivel de puntuación neste inicio de liga. "Chegamos moito ao área contraria pero non xeramos esa sensación de perigo, temos que ser máis agresivos na área", sinala o adestrador. Insiste Antonio na necesidade de enviar centros á área de calidade e ocupar mellor os espazos na zona de remate. Tamén recoñece que o seu equipo debe estar máis atento e mellor colocado para evitar contragolpes do rival cando non conseguen finalizar a xogada.

Tampouco descarta o técnico granate modifical o esquema de xogo se as chegadas por banda seguen sen fornecer o efecto desexado. "Temos que ser un equipo con plan A e B para non ser predicibles", recoñece.

Así mesmo, pide un esforzo extra aos seus xogadores para comezar a sumar de tres en tres. "Hai xogadores que teñen que dar un paso adiante, todos poden ser titulares ou todos poden quedar no banco, decide o traballo semanal", afirmou con rotundidade o técnico tras ser cuestionado sobre os seis diferentes onces aliñados nas seis xornadas de liga disputadas, algunhas veces obrigado por lesións.

Pola súa banda, o técnico do Linares, Alberto González, mostrou a súa preocupación polo estilo de xogo do Pontevedra, "un tipo de xogo distinto ao dos rivais aos que nos enfrontamos, que tenta sacar o balón xogado desde atrás", expuxo o preparador na rolda de prensa previa ao partido. Aínda así, o Linares confía en prolongar a súa serie e cren estar preparados para contrarrestar o xogo dos granates.