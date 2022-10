Jon Bakero pide confianza no Pontevedra: "Temos que crérnolo. Só falta marcar un gol e que se abran un pouco as portas"

Aos seus 25 anos Jon Bakero aterrou esteverano no Pontevedra como un dos reforzos destacados do equipo granate para o seu asalto á Primeira RFEF, tras o seu paso polo Slavia Sofía ou as ligas estadounidense e canadense, e a súa presenza no equipo foi crecendo ata sumar dúas titularidades consecutivas, aínda que "os últimos resultados non foron os que queriamos, esperabamos sacar algo máis de puntos e creo que podiamos", defende.

O atacante en todo caso mantén que "a xente está con confianza estamos, adestrando ben e sabemos que estamos a facer moitas cousas ben", polo que pide un voto de confianza.

Bakero cre nas posibilidades do plantel. Tanto é así que "só falta marcar un gol e que se abran un pouco as portas", asegura, xa que "temos grandes xogadores e temos que crérnolo. Temos un equipo para soñar nesta categoría".

En canto ao seu papel "aos poucos voume sentindo mellor, síntome cómodo dentro do campo, xa teño moi claro o rol que teño que asumir", polo que "é cuestión de tempo que un día entre unha, porque creo que estou nos sitios que teño que estar a nivel ofensivo".

O 19 granate notou, iso si, o salto á liga española. "Estou moi sorprendido polo nivel, pero ao final España é un país de fútbol e nótase", explica tras comprobar que "esta liga é moi dura, os equipos aquí en España están moi traballados tácticamente e os xogadores teñen un grandísimo nivel, todos os equipos teñen xogadores que levan moitos anos en Segunda B ou estiveron en Segunda e Primeira e ao final sacar puntos nesta liga é moi difícil".

Para sobrepoñerse a esas dificultados "o único camiño é o traballo", afirma convencido de que os resultados chegarán. Nin sequera asústalle a espectacular xeira positiva do próximo rival, o Linares, con 19 encontros sen perder no seu estadio. "Os equipos son moi duros nesta categoría, pero os récords e os números están para rompelos. Nós temos que enfocarnos no noso traballo, en mellorar e en seguir confiando no noso estilño de xogo. No fútbol nada é imposible, temos que ir alí crendo que se pode gañar e traer os tres puntos para Pontevedra".

Unha cidade a Boa Vila por certo que "me sorprendeu moitísimo, en positivo. Estou súper feliz do trato desde que cheguei, da cidade, de vivir aquí. A xente abriume as portas e estoulles moi agradecido", sinala Jon Bakero sen esquecerse dunha afección que "sempre que xogamos na casa axúdannos unha chea, de feito na casa non perdemos e así ten que seguir toda a tempada", avanza. Antes chegará un novo reto a domicilio, pero tómallo coa ambición que lle caracteriza tentando devolver a confianza recibida pola entidade granate. Ten dúas tempadas por diante para conseguilo.