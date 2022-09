O Arxil avanza a semifinais da Copa Galicia

O Club Baloncesto Arxil estará na fase final da XXXV Copa Galicia.

O equipo pontevedrés proclamouse vencedor da fase previa do torneo, na que tomaban parte os clubs galegos que militan na Liga Feminina 2.

Tras o seu triundo fronte ao Cortegada no seu primeiro encontro, esta fin de semana o Arxil completou a previa con outra vitoria, esta vez a domicilio ante o Maristas Coruña (47-70).

Nena Trajchevska con 17 puntos volveu destacar no plano ofensivo, secundada por Andrea Glomazić (14), Heather Forster (12) e Carolina Bernardeco (12).

No que respecta a a fase final, o Arxil medirase agora nas semifinais do poróximo venres 23 a un equipo da Liga Challenge, é dicir, Celta ou Baxi Ferrol, completando o cartel do torneo o Durán Maquinaria Ensino da máxima categoría.