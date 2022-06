Os irmáns Chamosa establecen un novo récord galego nos 10 quilómetros marcha

Antía Chamosa no Campionato de España sub23 de Nerja (arquivo) © Federación Española de Atletismo Iñaki Canal, da Sociedad Gimnástica, consigue a medalla de plata nos 400 metros lisos do Campionato de España 2022 © RFEA

Os marchadores Antía e Daniel Chamosa estableceron a pasada fin de semana no Campionato de España de atletismo un novo récord autonómico na disciplina de 10 quilómetros marcha. Con todo, as marcas non foron suficientes para subirse ao podio. Ela foi cuarta e el, sétimo.

Ademais, a delegación galega regresou a casa con tres medallas, catorce postos de finalistas e tres récords autonómicos, nos que os irmáns pontevedreses si que foron protagonistas.

En Nerja, a primeira en competir foi a medallista europea de categoría sub 23 Antía Chamosa, que completou os 10.000 metros en 45 minutos, 14 segundos e 10 centésimas. Un rexistro que lle serviu para conseguir un cuarto posto e o récord autonómico nesta distancia. Non é a única plusmarca que ostenta, en maio do 2021 xa bateu o seu propio récord de España na modalidade de 35 quilómetros marcha de categoría sub 23.

Outro que suma un novo récord galego ao seu palmarés é o seu irmán maior, Daniel Chamosa, que xa lograra en febreiro o récord autonómico na distancia de 35 quilómetros. Agora suma un novo fito na distancia de 10 quilómetros, na que detivo o crono en 41:14.82, co que terminou en sétima posición.

Os dous irmáns da Sociedad Gimnástica centraranse agora no calendario internacional, pois teñen opcións de representar a España, do 15 ao 24 de xullo, no Campionato do Mundo de Oregon, en Estados Unidos; e en agosto no Europeo de Munich.

CANAL SUMA UNHA MEDALLA PARA A Gimnástica

O balance neste Campionato de España para os atletas da Sociedad Gimnástica é "moi positivo", indican desde o club. Ademais da prata obtida por Iñaki Canal, dos oito atletas participantes do club no nacional, seis conseguiron bater o seu mellor rexistro nas súas disciplinas, argumentan.

Iñaki Canal viaxou a Nerja co obxectivo de colgarse unha medalla. E así o fixo. O velocista asturiano clasificouse con solvencia á final dos 400 metros lisos, na que cruzou a liña de meta nun tempo de 46.04, récord persoal, asturiano e de toda a historia do equipo pontevedrés. Só Óscar Husillos rendeu a un nivel superior neste campionato.