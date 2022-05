Javi Fontán comunica ao Arosa a súa decisión de non renovar para seguir xogando na Segunda RFEF

Nova baixa no Arosa, aínda que esta non desexada por parte da entidade arlequinada tras o seu descenso a Terceira RFEF.

Un home da casa como o vilagarcián Javi Fontán non seguirá ligado ao club, tras comunicar nas últimas horas a súa intención de non renovar para fichar por un equipo de Segunda RFEF.

O lateral, de 22 anos, recoñeceu ao Arosa que tomar a decisión foi "complidísimo", afirma o club.

Fontán, tras un paso pola canteira do Celta de Vigo, regresou ao Arosa no seu último ano de categoría xuvenil, encadeando despois tres campañas no primeiro equipo. O último ano foi titular indiscutible chegando a participar en 31 partidos, 29 deles como titular, sumando dous goles.

O defensor engraxa desta forma unha lista de saídas na que xa figuraban Pedro Beda, Martín Ross, Alberto Martín e Mon.