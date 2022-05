O Bribón 500 e Stella gañan o Trofeo InterRías da Copa de España de vela

A frota de 6 Metros navegando en augas de Sanxenxo © María Muiña O rei emérito, a bordo do Bribón 500 © María Muiña

O Trofeo Viaxes InterRías celebrado durante esta fin de semana en Sanxenxo xa ten gañadores. O Bribón 500 e Stella coroáronse como vencedores da proba puntuable da Copa de España de 6 metros.

Ao redor das 11:00 horas soou o sinal que anunciaba o momento de lanzarse á auga e dirixirse ao campo de regatas. Con todo, non foi ata as 14:00 horas cando o Comité de Regatas deu o pistoletazo de saída, que se atrasou pola falta de vento.

Na división Open Hotel Carlos I Silgar, o Momo de Dieter Schoen foi o máis rápido da frota e logrou unha vitoria parcial, mellorando os dous cuartos postos asinados o venres e logrando ascender ata a segunda posición da xeral só por detrás do Stella de Violeta Álvarez, que cun segundo posto na terceira e última manga asegurouse o triunfo con cinco puntos de vantaxe.

Xa na división de Clásicos, o Bribón 500 de Pedro Campos, que contou este domingo coa presenza do Rey Don Juan Carlos, sumou un cuarto posto co que puido asegurarse o triunfo da regata con dous puntos de vantaxe sobre o Titia de Mauricio Sánchez-Bela. O barco de Alicia Freire gañou este domingo e ascendeu un posto na xeral, adiantando ao Caprice de Íñigo Echenique, que foi finalmente terceiro.

A entrega de trofeos celebrouse unha vez finalizada a competición no varadero de Nauta Sanxenxo. Alí, ademais das tripulacións participantes, estiveron Fabián Buezas, director comercial de InterRías; Leonardo López, director do Hotel Carlos I Silgar; Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo e Manuel Villaverde, presidente da Real Federación Galega de Vela.

A seguinte cita da clase 6 Metros en augas de Sanxenxo será o mes que vén. Primeiro, coa disputa do 10 ao 12 de xuño da Sétima Regata Rey Juan Carlos - El Corte Inglés Máster, cuarta proba do circuíto da Copa de España, e a continuación, do 13 ao 18, o Campionato do Mundo, a proba máis importante do calendario con 40 embarcacións de 12 países xa rexistradas.

Destacou ao acabar a xornada deste domingo o presidente do RCNS, Pedro Campos a presenza durante esta fin de semana de "a numerosísima frota, sobre todo de equipos estranxeiro, que nos axudou a facer un ensaio xeral para que todo salga o mellor posible no Xacobeo 6 mR Worlds do 10 ao 18 do próximo mes de xuño".

"Animo a todo o mundo a que veña visitar Sanxenxo eses días, porque o espectáculo da frota internacional, sobre todo dos barcos clásicos, será algo difícil de repetir", engadiu.