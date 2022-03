Lydia Pérez cae na rolda de clasificación do Europeo tras un apertado combate

Chegaba á cita con ganas de medirse e coa ilusión de lograr un bo resultado tras meses de duro adestramento, pero non puido ser.

Lydia Pérez non puido coarse na pelexa polas medallas do Campionato de Europa de Loitas Olímpicas que se celebra estes días na capital húngara, Budapest.

A pesar de manter as súas opcións ata o final do seu combate, na categoría de -62 quilos, a deportista do Club de Loita Pontevedra terminou cedendo na rolda de clasificación ante a turca Yagmur Cakmak por un apertado 4-5.

Apartada dos cuartos de final, a vía da repesca pechouse pronto ao caer Yagmur Cakmak no seu seguinte cruzamento, que lle enfrontaba á búlgara Taybe Mustafa Yusein.

Así conclúe a participación de Lydia Pérez na primeira gran cita internacional dunha tempada na que tamén aparecen no calendario os Xogos Mediterráneos e o Campionato do Mundo.