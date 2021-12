Rara e solleira San Silvestre para despedir o ano como marca a tradición

Celebración da carreira San Silvestre do 2021 © Mónica Patxot

A San Silvestre volveu vencer ao coronavirus. Xa o fixo no 2020 con carreiras individuais e volve facelo no 2021 dando un pasiño máis cara á ansiada normalidade. Non foi a carreira multitudinaria previa á pandemia, pero si se están reunindo na contorna da Xunqueira de Alba centos de pontevedreses para despedir o ano facendo deporte en familia.

Desde as 10.30 horas e en intervalos de vinte minutos, toman as saída decenas de corredores. Os gorros de Papa Noel e os tradicionais disfraces do Nadal volven este ano a poñer a nota de calor dunha proba que se alongará ata as 17.40 horas.

Este ano a proba trasladouse por razóns de seguridade á Xunqueira de Alba, onde se estableceu un circuíto de 2.900 metros, máis curto do habitual. Aínda así, a San Silvestre máis silvestre volveu ter un enorme éxito de participación superando amplamente os 2.000 corredores.

A solidariedade estivo tamén presente, pois cada corredor entregou á organización un quilo de alimentos non perecedoiros que serán entregados ás entidades sociais da cidade.