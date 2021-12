Operativo de tráfico con motivo da celebración da San Silvestre

Participantes na carreira popular de San Silvestre 2014 © Mónica Patxot

A Policía Local de Pontevedra organizou un operativo con motivo da celebración da carreira popular San Silvestre 2021 o vindeiro venres 31 de decembro de 08:30 a 18:30 horas.

A proba ten saída dende o Paseo da Xunqueira, nas inmediacións do Parque de maquinaria da Deputación Provincial percorrendo o Paseo da Xunqueira o Camiño do Mageiro e Paseo da Xunqueira ata o parque da zona sur da Avenida de Domingo Fontán.

Programáronse peches de rúas e accesos permitidos. Así, no horario indicado péchase o Camiño do Mageiro en ambos sentidos entre a PO-531 (estrada de Vilagarcía) e as rúas Martín Codax e Santiña.

Os vehículos procedentes da rúa Santiña poderán circular cara a rúa Martín Codax e cara a rúa da Gándara.

Permitirase o acceso de vehículo á rúa Martín Codax dende a Avenida Domingo Fontán só a residentes e para o acceso cara a rúa da Gándara.