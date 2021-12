Dous positivos por covid-19 fan saltar as alarmas no Arosa

O Arosa non se libra da escalada da incidencia da covid-19 e, despois da volta aos adestramentos do primeiro equipo, o club comunica que dous integrantes do primeiro equipo, un xogador e un membro do corpo técnico, deron positivo nas probas de antíxenos realizadas antes do primeiro adestramento.

Nun comunicado oficial, desde o club explican que os afectados atópanse illados e presentan síntomas leves. Tan pronto como coñeceron o positivo, o club activou o protocolo vixente e comunicou á RFEF e ao Sergas a situación.

O primeiro equipo regresará o luns ao traballo para volver someterse a probas antes de poñerse a traballar. Neste sentido, no Arosa esperan que os positivos poidan incorporarse á dinámica de traballo do primeiro equipo a próxima semana, tan pronto cumpran a corentena e dean negativos nos test.