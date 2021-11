O Ravachol debuta como local cun duelo directo pola permanencia no Municipal

A elite do bádminton nacional regresa a Pontevedra. O Pavillón Municipal acolle este sábado a disputa da terceira xornada de División de Honra, onde o Ravachol recibirá ao CB Benalmádena nun encontro que se presenta igualado e emocionante pola calidade de ambos os equipos.

A partir das 17.30 horas, o Municipal será testemuña dun duelo entre rivais directos pola permanencia. O Benalmádena, equipo consolidado desde hai anos na máxima categoría nacional, chega reforzado por fichaxes de primeiro nivel, nacionais e estranxeiros, polo que se presenta un duelo moi difícil de resolver para os locais, que poñerán toda a carne no asador para que os tres puntos queden en casa.

Tras dúas xornadas disputadas, o Benalmádena acumula dúas derrotas, mentres que o Ravachol Pontevedra unicamente disputou a primeira xornada, con derrota ante o IES La Orden de Huelva, xa que esta tempada ao ser grupos impares cada equipo descansa unha vez en cada volta.

O director deportivo do Ravachol, Jesús Pereiro, comentou na previa que "esta tempada non hai partidos fáciles, o nivel da liga subiu aínda máis e calquera descoido ou contratempo pode facerche gañar ou perder contra calquera, xogaremos as nosas cartas o mellor posible para conseguir a vitoria".

O xogador do primeiro equipo Manuel Brea sostén que "nos fai moita ilusión volver xogar en casa, esperamos dar o noso mellor nivel e sumar os primeiros puntos da tempada despois das boas sensacións da primeira xornada".