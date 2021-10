Sanxenxo consolídase como base mundial da frota de 6 Metros

Frota internacional da clase 6 metros de vela amarrada no porto de Sanxenxo © María Muiña / Xacobeo 6mR Europeans

Despois do éxito que supuxo a organización do Campionato de Europa 6 Metros de vela, Sanxenxo consolidouse como base de gran parte da frota internacional desta esta clase coa vista posta no Mundial que tamén acollerá a vila en 2022.

Segundo confirma o Real Club Náutico de Sanxenxo, dos 31 participantes no 6 mR Europeans celebrado o pasado mes de setembro o 90% decidiu quedar en Sanxenxo.

"É unha gran sorte que vaiamos estar en Sanxenxo ata o ano que vén. Imos ter bastantes máis barcos no Mundial e Galicia, as súas instalacións en Sanxenxo e os españois están preparados para iso, así que temos que vir porque vai ser un gran Mundial", asegurou respecto diso Louis Heckley, presidente da International Six Metre Class e armador do Dix Août.

A decisión de boa parte da frota foi acollida con satisfacción na comarca, como demostran as declaracións da presidenta da Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, sinalando que "isto moi positivo, porque a maioría da frota deixou os seus barcos en Sanxenxo e iso conleva que virán ao longo do ano, polo que nos ten que facer reflexionar que temos que tentar inculcar o deporte náutico nas nosas escolas para que os nenos afecciónense a un deporte que dinamiza a economía da comarca".