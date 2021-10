Miguel Sío ten roto o ligamento cruzado do seu xeonllo

Malas novas para a Sociedad Deportiva Teucro, que perde para practicamente toda a tempada a Miguel Sío, un dos xogadores de maior experiencia e peso no vestiario.

O extremo azul, que caeu lesionado no derbi contra o Cisne facendo saltar todas as alarmas, someteuse durante a semana a unha resonancia magnética que este venres confirmou os peores prognósticos. Sofre unha rotura do ligamento cruzado anterior do seu xeonllo.

Esta grave lesión obrigaralle a pasar polo quirófano, cun período de convalecencia que oscila entre os 6 e os 8 meses.

O equipo teucrista recibiu a dura noticia a poucas horas dunha nova xornada de liga, na que buscará o seu primeiro triunfo da tempada. Os de Irene Vilaboa visitan este sábado (19.00 horas) a pista do Club Balonmán Soria, sexto clasificado con 2 puntos grazas á súa vitoria fronte ao Novás.

"É un rival complicado, con xogadores veteranos, sobre todo o seu porteiro", analiza a adestradora teucrista, que recoñece que se aplicarán a fondo porque "queremos e necesitamos puntuar".

O CISNE RECIBE NO MUNICIPAL O VILLA DE ARANDA

Pola súa banda o Club Cisne Balonmán poñerá tamén o sábado (18.00 horas) a súa condición de invicto en xogo recibindo no Pavillón Municipal dos Deportes ao sempre perigoso Villa de Aranda, sétimo na táboa con 2 puntos.

"Plantexarán un partido complicado con esa defensa 6-0 pechada", analiza o segundo adestrador cisneísta, Marcos Otero 'Quiños'.

"Haberá que tentar cometer os menores erros posibles para gañar a un dos rivais que está chamado a estar nos postos de arriba", completa o preparador.