Paula Herrero e David Castro, campións de España de Tríatlon Sprint en Pontevedra

O tríatlon regresou esta fin de semana para facer vibrar aos pontevedreses coa celebración do Campionato de España Sprint no que se proclamaron campións elite Paula Herrero (Alusigma Peñota Dental Portugaletekoa) e David Castro (EQTR Triatlón Rodense).

A contorna da ponte dos Tirantes converteuse no epicentro do evento, que tivo no río Lérez o tramo de natación, o circuíto de ciclismo pola Avenida de Compostela e o segmento a pé pola subida cara a Monte Porreiro. Nun día no que as condicións meteorolóxicas non favoreceron, obrigando aos participantes para competir, non só contra os seus adversarios, senón contra o vento, a choiva, e a ondada do río, si que tiveron o apoio de numerosos afeccionados que se achegaron, en maior medida á zona dos Tirantes, para gozar da competición e arroupar aos deportistas con aplausos e aclamacións.

Comezou o Campionato na xornada matinal do sábado cun formato en series clasificatorias. Concretamente, ás 9:00 horas saltaron á auga os triatletas das categorías cadete, júnior e xuvenil, que tiveron que percorrer 125 metros de natación, 6 quilómetros de ciclismo e 1,5 quilómetros de carreira.

Unha vez clasificados para a fase final, os deportistas disputaron a fase final a partir das 14:00 horas, repetindo o mesmo percorrido. Unha vez finalizada a proba os gañadores foron Nur Ortega e Héctor Solsa en categoría cadete, Helena Moragas e Esteban Basanta en categoría júnior e, por último, a Alejandra Martínez e a Gorka Núñez en xuvenil.

Pola súa banda, a partir das 16:45 celebráronse próbalas elite cun percorrido que foi o mesmo que nas probas anteriores, pero coa excepción de que o número de voltas ao circuíto foi maior. Ademais, ao mal tempo houbo que sumarlle a baixada da marea, que complicou o segmento de natación, sobre todo para os deportistas masculinos, que saltaron ao Lérez ás 18:45.

Nos 750 metros a nado en categoría feminina, Irene Peinado e Anne Mills foron as primeiras en saír da auga cunha vantaxe de 20 segundos sobre o grupo de 17 perseguidoras liderado por Iria Rodríguez.

Noelia Juan, no segmento ciclista, formou un grupo de 19 triatletas que, á entrada na T2, levaban unha vantaxe de máis de dous minutos sobre as seguintes, que se ampliou na entrada en boxes, onde se produciron os primeiros cortes unha vez percorridos os 20 quilómetros.

Foi a valenciana a que saíu primeira para afrontar os 5 quilómetros de carreira. Iso si, perseguida moi de preto por un gran grupo no que ía Paula Herrero.

Herrero meteuse de cheo na pelexa, superando en 30 segundos ás súas competidoras nos primeiros 2,5 quilómetros e pasando como líder sobre Noelia Juan e sobre a naronesa Sara Guerrero.

Mantívose ata o final o top tres, con Paula Herrero ( Alusigma Peñota Dental Portugaletekoa) proclamándose campioa de España unha vez máis cun tempo de 1:02:19, a 34 segundos sobre Noelia Juan (CEA Bétera), que levou a prata, e a 39 sobre Sara Guerrero (Náutico de Narón), bronce.

A carreira elite masculina pechou a xornada do sábado en Pontevedra. O segmento de natación liderouno Ander Noain cun tempo de 8:51, seguido dun grupo de 21 triatletas a 20 segundos. No tramo ciclista, nove homes chegaron á T2 con 55 segundos sobre o grupo perseguidor.

Xa na carreira a pé, ao paso polo quilómetro 2,5, Alberto González, Igor Bellido, David Castro e Jordi García aguantaron na cabeza, deixando que o final da carreira decidísese nun sprint final no que Castro (EQTR Tríatlon Rodense) chegou en primeira posición parando o cronómetro en 55:23 e seguido por Alberto González (Inforhouse Santiago) e Jordi García (CN Barcelona), que completaron o podio.

A competición continuará o domingo coa disputa das competicións de Grupos de Idade, a partir das 9.00 horas da mañá, e o Paratríatlon coa súa primeira saída ás 12.00 horas.