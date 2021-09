O rugby volve á escola

Partido entre Mareantes e Pontevedra Rugby Club © Diego Torrado

O rugby regresa este ano ás escolas. Os dous equipos da cidade, despois dun ano sen practicamente actividade pola pandemia, regresan este ano cargados de novidades. A principal é a volta das categorías inferiores do Mareantes, ausentes desde o ano 2014. Pero tamén o Pontevedra Rugby Club recupera os adestramentos para os seus deportistas da base no campo de Monte Porreiro.

No caso do Mareantes, a directiva segue inmersa no proceso de captación de novos talentos e xa ten asegurada a inscrición dun equipo de categoría sub 14 en Liga Galega. Ademais, dado que non existen categorías máis baixas, o club organizará concentracións periódicas para que realizar adestramentos cos equipos sub 6 sub 8 sub 10 e sub 12.

Pola súa banda, o Pontevedra Rugby Club tamén ten en marcha unha escola de rugby para nenos de 4 a 11 anos e categorías inferiores de 12 a 18 anos, que complementan aos dous equipos sénior masculino e feminino.

Calquera mozo ou moza interesado en probar este deporte só ten que poñerse en contacto con algunha destas dúas entidades para recibir unha invitación e empezar a gozar deste deporte.

Doutra banda, a xunta directiva do Mareantes fai oficial o nomeamento de Roberto Fontán como novo presidente en substitución de Francisco Lusquiños.