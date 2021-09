Aarón González regresa ao cuadrilátero con vitoria e coa vista posta na Copa Presidente

Aarón González, boxeador do Team Thunder de Marín © Team Thunder

O boxeador marinense Aarón González retomou esta fin de semana a competición despois do parón estival cunha velada na localidade navarra de Viana contra o boxeador local Fernando Ajona que se decantou do bando galego.

O combte non empezou da mellor maneira posible para The Thunder que, incapaz de conectar bos golpes, viu como o o primeiro asalto de levábao o seu rival. No segundo asalto, González elevou o ritmo da pelexa e logrou arrinconar ao púxil local contra as cordas e conectar golpes rectos e cruzados con maior facilidade que fixeron que Ajona fósese indo abaixo.

Xa no terceiro asalto, Aarón pechou a vitoria cun gran dominio do ring e sobre o seu rival, que trataba sen éxito de fuxir do intercambio de golpes.

O próximo desafío de The Thunder está previsto para a próxima fin de semana en Barcelona coa disputa do Torneo Internacional da Amizade, no que competirá contra boxeadores de Irlanda, Francia, Italia ou Suíza, ademais de contra os mellores do panorama nacional.

Trátase dun campionato que servirá de preparación para a Copa Presidente, a que está convocado Aarón González e na que terá unha oportunidade de desquite contra Sergio Martínez, contra o que caeu na final do Campionato de España de Clubs.