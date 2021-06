Aarón González, clasificado para o Campionato de España Absoluto de boxeo

O boxeo marinense estará representado no Campionato de España Abosluto grazas a Aarón González.

Ante a imposibilidade de realizar como outros anos un Campionato Galego debido á situación epidemiolóxica, a Federación Galega de Boxeo propuxo cruzar aos catro mellores deportistas na categoría de -69 quilos.

Desta forma Aarón tivo que superar na súa semifinal a Goyo Rubio, e a fin de semana desprazouse ata A Coruña para medirse a Olmo de Paz para ser o representante galego no Nacional Absoluto.

O marinense tíñase medido anteriormente co seu rival en dúas ocasións, saíndo en ambas as dúas derrotado. Con todo a preparación previa do representante do Team Thunder deu os seus froitos convencendo por 2-1 aos xuíces, que se decantaron ao seu favor.

Aarón González, campión nacional en 2017, gañou así o dereito para acudir ao Campionato de España que se celebrará do 28 de xuño ao 4 de xullo en Palencia, no que tentará dar continuidade ao seu bo inicio de ano no Nacional de Clubs, no que se colgou a medalla de prata.