O Pontevedra deixa escapar ante o Compostela o triunfo que mereceu na primeira parte (1-1)

Primeiro partido de liga de 2ª RFEF entre Pontevedra e Compostela en Pasarón © Mónica Patxot

Repartición de puntos para empezar a tempada en Pasarón. O Pontevedra comezou o partido cunha marcha máis que o seu rival. Presionaban, xogaban e mordían os de Rodríguez, que puideron irse ao descanso cun bo puñado de goles no peto.

Como en anos anteriores, os granates non sentenciaron e acabaron pagándoo caro. Tras o descanso, o Compostela púxose serio, deixou de regalar ocasións e empezou a buscar as costas da defensa granate ata que lograron a igualada.

A posesión e as xogadas de maior perigo levaron o selo pontevedrés, que demostraron por que son os favoritos do grupo. Con todo, faltan ingredientes no banco para resolver o partido. Rodríguez non esgotou os cambios, só puido relevar aos extremos, pero Rubio e Martín non melloraron o rendemento de Oier nin Álex González e os locais tiveron que conformarse co empate.

Tardou o Pontevedra en pisar a área visitante pero a primeira poutada foi letal. Romay controlou o balón no centro do campo para poñer un pase en profundidade a Álex González que gañou a carreira ao seu par e puxo un centro medido á cabeza de Charles, que se anticipou ao seu marcador para cabecear o balón ao fondo da rede.

Antes o cadro granata xa se apropiou da posesión pero non atopaba o camiño cara á meta rival. Con todo, o tanto reforzou a moral dos locais que atosigaban a un Compostela sen ideas e impreciso. Os de Ángel Rodríguez elevaron a liña de presión e roubaban o balón moi preto da meta de Guillén.

A conexión entre Romay e Álex volveu a aparecer. O de Malpica volveu servir un balón preciso á carreira do cántabro, que controlou, tirou un caño ao seu rival e cando ía fusilar a Guillén apareceu Saro para roubarlle a carteira.

Charles tamén puido ampliar a súa conta anotadora despois dunha triangulación na banda esquerda entre Romay, Oier e Brais, que centrou ao ariete brasileiro pero esta vez a súa cabezazo puido detelo o porteiro compostelán. Sen deixar respirar ao seu rival, o Pontevedra presionou a saída de balón dos santiagueses, Charles roubou na frontal da área e acabou derrubado polo seu marcador. A falta, moi próxima e nunha posición perigosa, estrelouna Oier contra a barreira.

A balón parado tamén xeraba perigo o conxunto local. Romay conectou un potente cabezazo ao centro desde a esquina de González e á media hora de xogo o árbitro anulou por fóra de xogo un gol de Javi Rey, que lograra rematar unha falta lateral sobre a propia liña de gol.

E antes do descanso tivo outras dúas opcións claras o Pontevedra de sentenciar o partido. Romay pecou de xeneroso nun contragolpe e errou no pase da morte para Charles. Logo foi Álex González o que tivo nas súas botas e na súa cabeza a puntilla. Guillén despexou un lanzamento de Romay, que acabou nas botas do extremo cántabro, quen rematou de novo contra o porteiro uruguaio e logo, tras un pase de Oier, cabeceou frouxo na área pequena.

Tras o paso por vestiarios, a película cambiou por completo. O Pontevedra xa non era capaz de roubar con tanta facilidade e o Compostela empezou a buscar as costas da defensa granate. Foi así, cumpridos os dez primeiros minutos do segundo tempo, cando os visitantes lograron igualar a contenda cun centro a raso ao segundo pau que Pablo Durán empuxou á rede a pracer despois dun desaxusta na defensa local.

Eran os peores minutos do Pontevedra, que estivo a piques de perder todo o seu botín cun tiro raso de Josiño que saíu rozando o pau da meta de Álvaro Cortés despois doutra xogada na que os Rodríguez evidenciaron falta de contundencia en tarefas defensivas.

Co paso dos minutos, os de Pasarón volveron collerlle o pulso ao partido, pero as ideas escaseaban e as pernas empezaban a fallar. Brais puxo un centro raso que se paseou pola área pequena sen que ninguén acertase a rematar. Nas súas botas tivo tamén o tanto da vitoria despois de cazar un rexeite no punto de penalti, pero disparou alto.

Seguiu tentándoo o Pontevedra, con centros de todo tipo pero sen xerar oportunidades claras para levar unha vitoria que puido asegurar nun primeiro tempo brillante, pero que se lle escapou nunha segunda parte gris.

PONTEVEDRA CF (1): Álvaro Cortés, Seoane, Churre, David Soto, Araújo; Javi Rey, Romay, Brais Abelenda, Oier Calvillo (Rubio, min 63), Álex González (Martín Diz, min 80), Charles

SD COMPOSTELA (1): Guillén; Saro, Casas, Guille Torres (Baleato, min 70), Jimmy; Samuel, Jordan (Fer Beltrán, min 57); Parapar (Pablo Durán, min 45), Josiño, Salado (Pablo Antas, min 45); Escudero (Rafa Mella, min 66).

Árbitro: Francisco García Riesgo, auxiliado nas bandas por Javier Mier e Saúl Rivas (Asturias), amoestou a Churre, Romay y Brais Abelenda no Pontevedra.

Goles: 1-0, min 9, Charles, 1-1, min 56, Pablo Durán

Incidencias: Primeiro partido da tempada 2021-2022 da 2ªRFEF disputado no estadio municipal de Pasarón ante 1.200 espectadores.

