Festín goleador do Pontevedra en Vilalonga (1-8)

Explosión goleadora do Pontevedra na última semana de pretemporada. Os granates pasaron por encima do Villalonga no campo de San Pedro cunha choiva de goles que levaron a firma das puntas de lanza do equipo que adestra Ángel Rodríguez. Brais Abelenda abriu a lata pasada a media hora e ao festival anotador apuntáronse Charles que asinou un dobrete como o de Abelenda e Martín Diz, que saíu do banco tras o descanso para anotar un póker.

Tardou o Pontevedra en romper o armazón defensivo do cadro sanxenxino. Houbo que esperar máis de media hora para asistir ao primeiro achegamento con perigo dos granates á meta rival. Foi Rubio o que estrelou un disparo afastado no traveseiro cumpridos os 30 minutos de xogo. E á xogada seguinte, Seoane gañou a liña de fondo para poñer un pase atrás a Brais Abelenda, que marcou a pracer. O tanto da tranquilidade chegou xusto antes do descanso cando Charles acertou a resolver con mestría un man a man.

Tras o paso por vestiarios, o técnico deu entrada a Martín Diz en substitución do ata o de agora pichichi da pretemporada Oier Calvillo. E o canteirán deu o primeiro paso para arrebatarlle o título honorífico ao seu compañeiro no primeiro balón que tocou para mandalo ao fondo da portería despois de irse de varios rivais, facer unha parede con Charles e definir con calidade ante o porteiro.

O dianteiro brasileiro ampliou a goleada ao transformar un penalti e xusto tras cumprir os sesenta minutos de partido, Brais Abelenda facía o quinto ao resolver outro cara a cara co gardameta local.

Logrou o Vilalonga inaugurar o seu marcador no minuto 66, antes de que Ángel Rodríguez introducise unha nova onda de cambios. Saltaron ao céspede *Álex González, Santi Figueroa, Fabio Grajales, Miguel Román, Samu Santos e Pablo López para ver como os granates seguían ampliando a súa renda. Martín Diz completou o seu triplete ao rematar un centro de Álex González e alcanzou o póker nunha xogada similar ao mandar tamén ao fondo da rede outra asistencia do capitán granate.

VILLALONGA (1): Jose Rex, Nico, Carlos, Noue, Marcos, Eloy, Gabri, Manu, Brian, Michael, Cavani. También jugaron Rodri, Álex, Yoni, Bisti, Barbeito y Pablo.

PONTEVEDRA (8): Álvaro Cortés, Seoane, Churre, Pacheco, Samu Araújo, Javi Rey, Romay, Brais Abelenda, Oier Calvillo, Alberto Rubio, Charles. También jugaron Santi, ÁLex, Martín Diz, Samuel Santos, Miguel Román, Fabio Grajales y Pablo López

Goles: 1-0, Brais. 2-0, Charles. 3-0, Martín Diz. 4-0, Charles. 5-0, Brais. 6-0 Martín Diz. 7-1, Martín Diz. 8-1, Martín Diz.