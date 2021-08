Ángel Iglesias e o Cisne separan os seus camiños

O Cisne fai oficial a marcha do extremo Ángel Iglesias, que non defenderá a camiseta branca o próximo curso no regreso dos pontevedreses á División de Honra Prata.

Cunha mensaxe en redes sociais, o club despediuse dun xogador que chegou ao Cisne no ecuador da pasada campaña procedente do Teucro co obxectivo de contribuír á loita por unha permanencia en Asobal que finalmente non puideron lograr.

"Agradecemos o seu compromiso cara ao noso Club e desexámoslle a mellor das sortes para o futuro.Grazas Anxo e xa sabes que aquí tes unha casa!", compartiron en Twitter.