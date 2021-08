O Cisne renova á súa nova promesa, Daniel Virulegio

Daniel Virulegio, un dos protagonistas da xesta histórica do Club Cisne Balonmán na súa proclamación como campión de España xuvenil, renovou co club pontevedrés.

O pivote, que actualmente se atopa concentrado cos Hispanos Xuvenís en Croacia, xogará un ano máis coa camiseta branca. O xogador confesou a través das redes sociais do club o seu desexo de "que sea un año lleno de éxitos y de alegría" e de ver á afección "en el Pabellón Municipal de Pontevedra dándolo todo".

Con tan só 17 anos, Daniel Virulegio está a ser unha das grandes promesas do balonmán nacional tanto co Cisne como co combinado nacional, como demostra a súa convocatoria coa Selección Española Xuvenil que dirixe o seu adestrador en Pontevedra, Jabato.

Virulegio atópase estes días concentrado en Croacia cos seus compañeiros de equipo, o gardameta Pablo González e o extremo Carlos Álvarez, onde están a disputar o Campionato de Europa Xuvenil de balonmán.