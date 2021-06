Jorge Otero regresa ao Arosa para afrontar o reto da Segunda RFEF

Jorge Otero, en su anterior etapa como entrenador del Arosa © Diego Torrado

O Arosa xa ten substituto para Rafa Sáez, e é un vello coñecido da afección arlequinada.

Jorge Otero foi presentado este mércores como novo adestrador arosista, co que afrontará o reto que supón tentar consolidarse na nova Segunda RFEF tras o pelexado ascenso.

O técnico de Nigrán, que asina por unha tempada, regresa desta forma a Vilagarcía tres anos despois, e tras pasar desde entón polo Rápido de Bouzas na Segunda División B e as dúas últimas tempadas polo Alondras en Terceira.

Na súa anterior etapa o Arosa de Jorge Otero quedou en dúas ocasións ás portas do play- off de ascenso, finalizando a liga en sexta e quinta posición.

A elección do adestrador é a primeira pedra do novo proxecto arlequinado, que xa se move para pechar a renovación de boa parte do bloque que conseguiu o ascenso e sonda o mercado en busca de opcións para reforzar ao persoal.