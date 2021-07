Jorge Fajardo e Ross seguirán un ano máís no Arosa

Ross no partido entre Ribadumia e Arosa na Senra © Cristina Saiz

O Arosa segue confeccionando o persoal coa que competirá a tempada que vén en Segunda RFEF.

Sen perder o tempo, e tras anunciar este sábado a marcha de Kilian Villaverde, unha das súas pezas craves no ascenso, o conxunto arlequinado confiará un ano máis en Jorge Fajardo e en Ross, que se suman á lista de renovacións xunto a Julio Rey e Sidibé.

Ambos os defensores chegaron ao Arosa o verán pasado procedentes do Arenteiro e convertéronse en dous homes providenciais no ascenso do equipo a pesar de que Fajardo estivo lonxe do terreo de xogo durante tres meses e medio por un edema óseo no nocello esquerdo.