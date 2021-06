Lupe Murillo confirma a renovación de Churre e avanza que o adestrador se saberá "calculo que la semana que viene"

Víctor Vázquez 'Churre', nun adestramento do Pontevedra CF en Pasarón © Mónica Patxot

Víctor Vázquez 'Churre' seguirá ligado a próxima tempada ao Pontevedra Club de Fútbol.

Así o confirmou a presidenta da entidade granate, Lupe Murillo, nunha comparecencia ante os medios de comunicación para presentar o campus de tecnificación que organizarán durante o mes de xullo. "Prácticamente está hecha, sí", afirmou Murillo sobre a renovación do central tras unha negociación na que ambas as dúas partes mostraron interese. "Churre se quería quedar, ya lo dijo, pero como sabéis hay que valorar las opciones, las posibilidades y la situación", explicou a dirixente.

O futbolista de Marín, que afrontará a súa cuarta campaña en Pasarón, é a primeira renovación no plantel pontevedrés uníndose desta forma aos cinco futbolistas que tiñan contrato en vigor: Rufo, Charles, Romay, Álex González e Oier Calvillo.

Para o que haberá que esperar aínda, aínda que non demasiado, é para coñecer o nome do adestrador que dirixirá ao Pontevedra o próximo curso: "El director deportivo está tratando ese tema y calculo que la semana que viene tendremos ya una respuesta", limitouse a confirmar Lupe Murillo sobre as negociacións respecto diso.

Doutra banda "vamos a tratar de cerrar la temporada hablando con los jugadores que acaban en nuestro club", algo que tamén farán co integrantes do filial e do equipo xuvenil coa intención de que algún dos seus integrantes poida promocionar ao primeiro equipo.

Lupe Murillo: "El equipo que vamos a hacer es para intentar ascender, pero es cierto que los salarios no van a ser los mismos"

En todo caso antes de todas esas negociacións o Pontevedra traballou en pechar primeiro as contas do exercicio "valorando la temporada económicamente", recoñece a presidenta do Consello de Administración, e é que tras o esforzo realizado nestes meses cunha importante redución de ingresos este será un punto importante na planificación. Tanto é así que "el equipo que vamos a hacer es para intentar ascender, pero es cierto que los salarios no van a ser los mismos", explicou ñadiendo que só no apartado de despachos de billetes "han sido 100.000 euros menos" de ingresos.

En todo caso a máxima responsable da casa granate mantén a súa ambición confirmando que "buscaremos la primera posición porque queremos ascender".