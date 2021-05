Empate e derrota do TM Monte Porreiro que segue metido na loita pola permanencia

Partido entre o TM Monte Porreiro e o CD Covirán Huetor Vega TM © Cristina Saiz

O Tenis de Mesa Monte Porreiro segue metido de cheo na carreira pola permanencia na Superdivisón, á que só lle restan dúas xornadas para pechar a primeira fase. O conxunto pontevedrés viaxou esta fin de semana a Granada, onde perdeu por 4-0 fronte ao Covirán Huetor Vega e empatou 3-3 co Hispalis, para manterse na quinta posición do seu grupo con 8 puntos, os mesmos que o Hispalis.

Nada puideron facer os galegos no primeiro partido da fin de semana, no que os xogadores locais fixeron valer a súa superioridade para facerse co partido pola vía rápida. Nos catro enfrontamentos, os andaluces só cederon un xogo.

Máis igualado estivo o duelo do domingo entre dous rivais directos pola permanencia. Horacio Cifuentes gañou o primeiro partido para poñer aos de Monte Porreiro en vantaxe, Filipe Coelho non foi capaz de gañar o seguinte duelo e o Hispalis empatou. Martín Sebastián volveu poñer aos galegos por diante ao derrotar a Pedro Aldo Ramos nun choque moi igualado que se decidiu na quinta manga.

Con todo, nin Cifuentes nin Sebastián foron capaces de gañar os seus seguintes partidos e o Hispalis inclinou a balanza do seu lado. No partido definitivo, Filipe Coelho ofreceu a súa mellor versión e rescatou cun 3-0 un punto para o equipo pontevedrés, que pechará a primeira fase a próxima semana en Madrid con outros dous partidos decisivos ante rivais directos na carreira pola permanencia.