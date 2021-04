Víctor Gallego perde unha xornada de liga coa Gimnástica por primeira vez en 14 tempadas

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra está preparada para a inminente estrea da ligas nacionais, previsto para o vindeiro sábado 24 de abril, nun ano no que o conxunto masculino parte unha vez máis co obxectivo de lograr a permanencia na División de Honra e o feminino coa ilusión de dar a batalla en Primeira División polo ascenso.

Con todo será unha xornada estraña para a veterana sociedade, e é que por primeira vez desde o seu ascenso á máxima categoría do atletismo nacional en categoría masculina, vai facer 14 tempadas, non defenderá a súa camiseta Víctor Gallego.

Unha lesión no ombreiro impedirá ao capitán ximnástico estar presente o 24 de abril no enfrontamento que o seu equipo disputará en Pamplona ante o anfitrión Grupompleo Pamplona Atletismo, a Real Sociedad e o Club Atletismo Intec Zoiti aragonés. Será a primeira xornada que se perda o lanzador en todos estes anos, onde o competiu todo, un total de 36 xornadas e 64 actuacións sendo o deportista que máis puntos achegou ao equipo con 413.

Unha baixa tremendamente sensible no deportivo e tamén no aspecto moral, e que o director técnico do club Julio Ventín tentará compensar coa estrea das novas fichaxes.

En canto ao equipo feminino tócalle desprazarse ata Xixón, onde se medirá a AD Gijón, Oviedo Atletismo e Pielagos cántabro. No seu caso o director técnico da sección, Sani Ferrer, completa a convocatoria con ata seis atletas de clubs filiais como o CA Sada, o San Miguel de Marín e o Club Atletismo Negreira.

Ademais xunto ás fichaxes a boa noticia chegará co debut de dous mozos das escolas da Gimnástica, Raquel de la Torre na remuda curta e Marina Pérez no triplo salto.