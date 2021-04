Imanol pide centrarse nas seis xornadas que quedan e deixa no aire a súa continuidade como granate

Partido entre Pontevedra e Coruxo en Pasarón © Cristina Saiz

O centrocampista do Pontevedra CF, Imanol García, recibiu este mércores o premio a mellor xogador do mes de marzo que entrega un dos patrocinadores do club. Durante o acto de entrega, o mediocentro admitiu a súa satisfacción polo recoñecemento pero preferiu centrar a atención no colectivo para superar as seis xornadas de liga que restan da mellor forma posible, evitar a caída a 3ª RFEF e, xa coa campaña finalizada, analizar o seu futuro.

"Gusta ter recoñecementos individuais pero o máis importante é o equipo", admitiu o xogador vasco calcando o discurso doutros compañeiros que recolleron o mesmo galardón.

Tamén se mostrou comprensivo coa decepción que lle transmitiu a presidenta Lupe Murillo polo rendemento do equipo esta tempada. "Ten razóns para estar desilusionada. Pero non hai volta atrás e hai que pensar en acabar ben", admitiu o futbolista que o pasado domingo volveu saltar ao terreo de xogo despois de cumprir un partido de sanción fronte ao Covadonga.

Foi despois dese duelo cando o adestrador, Luisito, recoñeceu que ao vestiario lle gustaría terminar a tempada canto antes dado o pau que supuxo non ter opcións de clasificar ao equipo para a 1ª RFEF que comezará o próximo curso. "Cando a ilusión e o equipo está feitos para postos de máis arriba, costa. É un golpe de realidade loitar por outra cousa. É duro. Hai que ser fortes psicológicamnete para plasmalo no campo", recoñeceu Imanol respecto diso.

O centrocampista prefire deixar ao carón as lamentacións para centrarse no novo obxectivo. "A tratar de gañar e salvar a categoría, deixar a frustración que tivemos durante moitos momentos, ser positivos e salvarnos", marcou Imanol o camiño para evitar un desastre aínda maior.

Neste sentido, recoñece que o equipo se atopa no bo camiño, con dúas vitorias consecutivas como local e cun valioso punto conseguido en Xixón. "O equipo estivo ben e puidemos levarnos os tres puntos, pero puntuar fóra de casa é positvo. A pensar no Lealtad, partido moi importante e hai que estar a o100 % porque nos poden facer dano", insistiu.

Unha vitoria deixaría a presenza na 2ª RFEF o próximo ano moi encarrilada. Con todo, Imanol evitou pronunciarse sobre se o 14 do Pontevedra formará parte do equipo o próximo ano tendo en conta que é seguro que o equipo non estará na Segunda B Pro. Ademais, non lle faltarán pretendentes á áncora dos granates, un dos xogadores máis destacados na discreta campaña do conxunto de Pasarón.

"Primeiro hai que acabar a tempada e facer as cousas ben. Logo xa se falará sobre o futuro e a tempada que vén. Estou centrado en acabar ben, salvar ao equipo e logo falaremos", limitouse a dicir sobre o seu futuro.