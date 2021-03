Regreso ao ring con vitoria para o marinense Aarón González

A estrea competitiva en 2021 non puido deixar mellor sabor de boca para Aarón González.

O boxeador marinense, que este ano chegou a un acordo coa franquía KO On Guardamar para defender as súas cores na Liga Alania Resorts, conseguiu no seu primeiro combate do ano e do torneo un punto decisivo para o seu equipo.

Aarón chegou ao seu combate, que lle enfrontaba en Elxe ao asturiano Álvaro Aranda na categoría de 75 quilos, cun resultado de 3-2 a favor dos seus fronte a The Boxer Club, polo que a súa vitoria conseguiu o punto definitivo que lles fai avanzar de fase.

O púxil do Team Thunder de Marín mostrou un bo ritmo durante a pelexa, sen apenas notar o seu longo período sen subir ao ring, levando a iniciativa para asegurarse o triunfo.

Tras esta cita o campión de España marinense céntrase agora en preparar o campionato nacional de clubs, que se disputará entre o 30 de marzo e o 4 de abril en Murcia e no que aínda medita en que categoría participar, estudando co seu equipo a opción de competir no peso welter.