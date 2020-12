O Team Thunder despide o ano presumido de títulos e canteira

O Team Thunder, club marinense de boxeo, despide o ano 2020 coa recepción no seu centro de operacións da Cañota de todos os trofeos colleitados ao longo dun ano marcado pola pandemia e as restricións á hora de adestrar e competir.

Nunha peculiar cerimonia de entrega de premios, os púxiles de todas as categorías da escuadra morracense recibiron os seus galardóns polos logros cultivados ao longo dunha tempada na que o Team Thunder proclamouse campión de liga en categoría masculina e feminina.

A lista de triunfadores é infinita. Martín Grandio, é campión de Liga en prebenjamín; Sara Barreiro, subcampioa de Liga en prebenjamín; Yohana Jiménez, subcampioa de Liga en cadete; Laura Santiago, campioa de Liga en cadete; David González, subcampión de Liga en cadete; e Eloy Barcia, campión de Liga cadete.

Tamén houbo numerosos éxitos nos campionatos galegos nos que o equipo marinense logrou dous ouros (Martín Grandio e Eloy Barcia), dúas pratas (Yohana Jiménez e Pablo Lubian) e dous bronces (Sara Barreiro e Hannes Bartölke).

Coa vista posta no 2021, todas as categorías do club seguen adestrando aplicando todas as medidas anticovid que esixe a normativa sanitaria. A próxima cita que planea a directiva do club, que preside Aarón González, é un pase de graos.