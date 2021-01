O Supermercados Froiz ficha a sete novos corredores para a nova tempada

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz xa ten perfilado o seu plantel para a próxima tempada. A escuadra alimenticia pecha a contratación de sete corredores, catro deles de categoría elite e tres novos promesas que dan o salto de xuvenil a sub 23. Un ano máis a Copa de España e as voltas por etapas serán o principal obxectivo do equipo pontevedrés.

Un das fichaxes máis destacadas é o de Roberto Mediero. Procedente do Louriña, o corredor gañou unha etapa na Volta a Coruña no 2019, foi quinto na xeral da Volta a Zamora do 2020.

Desde o Gomur incorpórase ao Froiz Pablo Alonso. O seu papel na Copa de España ademais do seu cartel de campión cántabro de contrarreloxo captou o interese do club que dirixe Evaristo Portela. Víctor Etxeberría, campión navarro; e Javier Chacón; completan o elenco de categoría elite.

Como sub 23 incorpóranse Manuel Rodriguez proveniente do Bathco, Diego Cano, do Electro Hiper Europa; e Daniel Jimenez, do Bicicletas Salchi. "Tres corredores que dan o salto de categoría xuvenil a sub23 que contan con boa proxección de fronte ao futuro", explican desde o Súper Froiz.