O CB Ravachol faise co campión de España de dobres, Javier Sánchez

O Club Bádminton Ravachol Pontevedra fai oficial a fichaxe do andaluz Javier Sánchez, que chega ao conxunto pontevedrés co obxectivo de contribuír a lograr a permanencia na máxima categoría do bádminton nacional.

O actual campión de España absoluto na modalidade de dobres masculino, suma nove tempadas consecutivas no máximo nivel competitivo estatal en equipos como o Eivissa BC, o CB Rinconada e o CB Benalmádena, disputando 269 partidos e acabando como subcampión de liga en cinco ocasións.

"O principal motivo de que teña moitísimas ganas de formar parte deste club é o seu gran espírito de equipo e o bo ambiente que ten. Teño moitas ganas e ilusión de empezar e achegar todo o que poida, estou convencido de conseguiremos o obxectivo da permanencia e que será un gran ano 2021", declarou Sánchez durante a súa presentación.

"Estamos moi felices de poder contar con Javi, sen dúbida vai ser o revulsivo que o equipo necesita para saír desta mala serie de resultados. Necesitabamos un doblista experimentado no equipo e non hai ninguén mellor para ese posto. Desde que comezou a liga estamos a ver como se nos escapan os enfrontamentos na rolda de dobres, en individual somos competitivos, pero non gañamos ningún mixto e tan só un dobres masculino, estamos seguros de que con Javi isto cambiará", explicou o director deportivo, Jesús Pereiro.